У Луцьку на перехресті водій в'їхав у дорожній знак: деталі аварії. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Керманич автомобіля Volkswagen Bora, здійснючи маневр повороту ліворуч, був не уважним та не надав перевагу в русі на регульованому перехресті водію Mercedes Benz, який рухався у зустрічному напрямку. Через зіткнення автомобіль Mercedes здійснив наїзд на дорожній знак.



На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.



На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 30 січня, близько 13-ї години, на перехресті вулиць Дубнівська та Карпенка-Карого трапилася дорожньо-транспортна пригода Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Керманич автомобіля Volkswagen Bora, здійснючи маневр повороту ліворуч, був не уважним та не надав перевагу в русі на регульованому перехресті водію Mercedes Benz, який рухався у зустрічному напрямку. Через зіткнення автомобіль Mercedes здійснив наїзд на дорожній знак.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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