У Луцьку на перехресті водій в'їхав у дорожній знак: деталі аварії. ВІДЕО

У Луцьку на перехресті водій в'їхав у дорожній знак: деталі аварії. ВІДЕО
Вчора, 30 січня, близько 13-ї години, на перехресті вулиць Дубнівська та Карпенка-Карого трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманич автомобіля Volkswagen Bora, здійснючи маневр повороту ліворуч, був не уважним та не надав перевагу в русі на регульованому перехресті водію Mercedes Benz, який рухався у зустрічному напрямку. Через зіткнення автомобіль Mercedes здійснив наїзд на дорожній знак.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
У Луцьку на перехресті водій в'їхав у дорожній знак: деталі аварії. ВІДЕО

На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, перехрестя, ДТП, автівка, стовп
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