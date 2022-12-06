У Луцьку рятувальники допомогли чоловіку, який перебував у зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли чоловіку, який перебував у зачиненій квартирі
Минулої доби, 30 січня, рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У Камені-Каширському відчинили двері в квартиру, за якими перебували двоє дітей. А в Луцьку на вулиці Конякіна працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. У квартирі на сьомому поверсі перебував чоловік, який останнім часом не виходив на зв’язок. Тож, рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері, аби в помешкання потрапили родичі, медики й поліція.

На щастя, чоловік був живий, проте потребував медичної допомоги. Бійці ДСНС перенесли його із сьомого поверху до карети невідкладної медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, рятувальники, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів мотоцикл: пожежа перекинулася на господарську будівлю
Сьогодні, 11:05
Розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району
Сьогодні, 10:48
У Луцьку рятувальники допомогли чоловіку, який перебував у зачиненій квартирі
Сьогодні, 10:45
Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну
Сьогодні, 10:30
У Луцьку на перехресті водій в'їхав у дорожній знак: деталі аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі
06 грудень, 2022, 14:33
У Луцьку горіла двокімнатна квартира У Луцьку горіла двокімнатна квартира
25 жовтень, 2022, 09:45
У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира
11 жовтень, 2022, 12:20
У Луцьку із зачиненої квартири визволяли малюка У Луцьку із зачиненої квартири визволяли малюка
28 жовтень, 2019, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Сьогодні, 12:30
 0
Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
 0
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
 0
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8