У Луцьку рятувальники допомогли чоловіку, який перебував у зачиненій квартирі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У Камені-Каширському відчинили двері в квартиру, за якими перебували двоє дітей. А в Луцьку на вулиці Конякіна працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. У квартирі на сьомому поверсі перебував чоловік, який останнім часом не виходив на зв’язок. Тож, рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері, аби в помешкання потрапили родичі, медики й поліція.



На щастя, чоловік був живий, проте потребував медичної допомоги. Бійці ДСНС перенесли його із сьомого поверху до карети невідкладної медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 30 січня, рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У Камені-Каширському відчинили двері в квартиру, за якими перебували двоє дітей. А в Луцьку на вулиці Конякіна працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. У квартирі на сьомому поверсі перебував чоловік, який останнім часом не виходив на зв’язок. Тож, рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері, аби в помешкання потрапили родичі, медики й поліція.На щастя, чоловік був живий, проте потребував медичної допомоги. Бійці ДСНС перенесли його із сьомого поверху до карети невідкладної медичної допомоги.

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