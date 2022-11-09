Розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району

Розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району
Розшукується безвісти зниклий житель Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Семенчука Анатолія Володимировича, 21 січня 1967 року народження та жителя смт Торчин. Чоловік 28 січня 2023 року після 14 години пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.

Його прикмети: на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі.

"Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклого, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
Розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району

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Теги: Волинь, розшук, чоловік
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