Розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Семенчука Анатолія Володимировича, 21 січня 1967 року народження та жителя смт Торчин. Чоловік 28 січня 2023 року після 14 години пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.



Його прикмети: на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклого, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукується безвісти зниклий житель Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 21 січня 1967 року народження та жителя смт Торчин. Чоловік 28 січня 2023 року після 14 години пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі."Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклого, просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.

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