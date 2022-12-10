СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України

СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України
Контррозвідка Служба безпеки викрила агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ) у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ».

З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.
СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів.

Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно з підрозділами СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України
Сьогодні, 11:20
На Волині горів мотоцикл: пожежа перекинулася на господарську будівлю
Сьогодні, 11:05
Розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП
10 грудень, 2022, 11:04
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України
02 грудень, 2022, 09:45
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП
23 листопад, 2022, 09:48
СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
09 листопад, 2022, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Сьогодні, 12:30
 0
Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
 0
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
 0
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8