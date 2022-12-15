На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО

На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 31 січня, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 11:16, жителі Ковельщини чули звуки вибухів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.

У Волинській обласній військовій адміністрації у коментарі журналістам повідомили, що вибухи відбулися у рамках військових навчань. Про ворожий вплив не йдеться.

Волинянам радять зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації!



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Теги: тривога, вибухи, Ковельщина
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