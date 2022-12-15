На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.



У Волинській обласній військовій адміністрації у коментарі журналістам повідомили, що вибухи відбулися у рамках військових навчань. Про ворожий вплив не йдеться.



Волинянам радять зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 січня, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 11:16, жителі Ковельщини чули звуки вибухів.Про цеповідомили читачі.У Волинській обласній військовій адміністрації у коментарі журналістам повідомили, що вибухи відбулися у рамках військових навчань. Про ворожий вплив не йдеться.Волинянам радять зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації!

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