На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають

На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Від завтра, з 1 лютого 2023 року, збільшуються встановлені Системою раннього повідомлення ліміти оптимальної кількості транспортних засобів, що приймаються митницями та прикордонними органами суміжних (українською та польською) Сторін.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Для пунктів пропуску в зоні діяльності Волинської митниці за оперативну зміну (12 годин) вони визначені на рівні:

- МАПП "Ягодин - Дорогуськ": 340 вантажних транспортних засобів, 25 рейсових автобусів.

- МАПП "Устилуг-Зосін": 550 легкових транспортних засобів, 50 вантажних транспортних засобів, 15 автобусів.

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Теги: Ягодин, транспортні засоби, Волинська митниця, ліміти авто
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