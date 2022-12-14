На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають





Про це



Для пунктів пропуску в зоні діяльності Волинської митниці за оперативну зміну (12 годин) вони визначені на рівні:



- МАПП "Ягодин - Дорогуськ": 340 вантажних транспортних засобів, 25 рейсових автобусів.



- МАПП "Устилуг-Зосін": 550 легкових транспортних засобів, 50 вантажних транспортних засобів, 15 автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від завтра, з 1 лютого 2023 року, збільшуються встановлені Системою раннього повідомлення ліміти оптимальної кількості транспортних засобів, що приймаються митницями та прикордонними органами суміжних (українською та польською) Сторін.Про це повідомляє Волинська митниця.Для пунктів пропуску в зоні діяльності Волинської митниці за оперативну зміну (12 годин) вони визначені на рівні:- МАПП "Ягодин - Дорогуськ": 340 вантажних транспортних засобів, 25 рейсових автобусів.- МАПП "Устилуг-Зосін": 550 легкових транспортних засобів, 50 вантажних транспортних засобів, 15 автобусів.

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