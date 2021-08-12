Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
Волинянин Михайло Хміль здобув золоту медаль у перший день змагань чемпіонату України з біатлону.
Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
"З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області. Михайло Хміль виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", - йдеться в повідомленні.
Вітаємо спортсмена та тренерів і бажаємо нових переможних спортивних досягнень!
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Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
"З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області. Михайло Хміль виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", - йдеться в повідомленні.
Вітаємо спортсмена та тренерів і бажаємо нових переможних спортивних досягнень!
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