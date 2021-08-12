Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону

Михайло Хміль здобув золоту медаль у перший день змагань чемпіонату України з біатлону.



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"З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області. Михайло Хміль виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", - йдеться в повідомленні.



Вітаємо спортсмена та тренерів і бажаємо нових переможних спортивних досягнень!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинздобув золоту медаль у перший день змагань чемпіонату України з біатлону.Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА."З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області. Михайло Хміль виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", - йдеться в повідомленні.Вітаємо спортсмена та тренерів і бажаємо нових переможних спортивних досягнень!

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