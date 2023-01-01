На Волині горів мотоцикл: пожежа перекинулася на господарську будівлю

Минулої доби, 30 січня, волинські рятувальники здійснили 6 виїздів на гасіння пожеж та двічі проводили аварійно-рятувальні роботи.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.30 січня випадки пожеж у житлі зафіксовані у Луцькому, Ковельському та Камінь-Каширському районі.О 04:28 рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохова та працівники місцевих пожежних команд села Підбереззя та смт Мар’янівка ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Підбереззя Горохівської громади, що, ймовірно, трапилася через коротке замикання електромережі.Вранці у Любомлі в господарській споруді загорівся мотоцикл, пожежа поширилася на будівлю та господарське обладнання в ній. Горіння ліквідували рятувальники 10 ДПРЧ м. Любомля. Імовірно, до пожежі призвела несправність електричної системи мотоцикла.У смт Торчин та в селі Видричі Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували пожежі в господарських будівлях.Увечері горів житловий будинок в смт Колки. Силами рятувальників 13 ДПРЧ смт Маневичі та працівників місцевої пожежної охорони смт Колки, сіл Рудники й Красноволя пожежа ліквідована. За попередніми даними, її спричинили порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.