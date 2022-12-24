Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов

Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.



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При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:



"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".



Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.



Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник ГУР МОзаявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФзастосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.

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