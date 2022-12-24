Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.
При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:
"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".
Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.
Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.
При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:
"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".
Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.
Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Сьогодні, 12:10
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
Медіа