Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов

Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.

При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".

Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.

Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.

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Теги: Крим, Буданов, Україна
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