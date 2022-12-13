У разі відсутності зв'язку, можна ловити хвилю радіо: FM-ЧАСТОТИ НА ВОЛИНІ
Сьогодні, 12:40
Якщо відсутня електроенергія чи мобільний зв’язок радять налаштовувати FM-хвилю Українського радіо на приймачах, що живляться від батарейок.
Про це інформують волинян у ОВА.
FM-частоти Українського радіо на Волині:
▪️м. Луцьк - 88,3 FM,
▪️м. Горохів - 106,5 FM,
▪️м. Ковель - 91,8 FM,
▪️с. Кортеліси - 88,9 FM,
▪️смт Любешів - 107,8 FM,
▪️м. Нововолинськ - 100,3 FM,
▪️м. Камінь-Каширський - 105,8 FM,
▪️смт Олика - 89,1 FM,
▪️смт Цумань - 100,4 FM,
▪️смт Шацьк - 101,5 FM.
У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM – перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM –1278 кГц, 1404 кГц, 657 кГц та 873 кГц.
Таким чином ви будете завжди в курсі новин.
Слід зазначити, що місцеве мовлення Волині на Українському радіо транслюється з 12.35 до 13.00 та з 17.35 до 18.00.
Також, при відсутності електроенергії у пунктах незламності з мережею Інтернет українське телебачення та «Українське радіо» будуть доступні у додатку «Дія».
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Про це інформують волинян у ОВА.
FM-частоти Українського радіо на Волині:
▪️м. Луцьк - 88,3 FM,
▪️м. Горохів - 106,5 FM,
▪️м. Ковель - 91,8 FM,
▪️с. Кортеліси - 88,9 FM,
▪️смт Любешів - 107,8 FM,
▪️м. Нововолинськ - 100,3 FM,
▪️м. Камінь-Каширський - 105,8 FM,
▪️смт Олика - 89,1 FM,
▪️смт Цумань - 100,4 FM,
▪️смт Шацьк - 101,5 FM.
У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM – перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM –1278 кГц, 1404 кГц, 657 кГц та 873 кГц.
Таким чином ви будете завжди в курсі новин.
Слід зазначити, що місцеве мовлення Волині на Українському радіо транслюється з 12.35 до 13.00 та з 17.35 до 18.00.
Також, при відсутності електроенергії у пунктах незламності з мережею Інтернет українське телебачення та «Українське радіо» будуть доступні у додатку «Дія».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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