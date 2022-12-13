У разі відсутності зв'язку, можна ловити хвилю радіо: FM-ЧАСТОТИ НА ВОЛИНІ

У разі відсутності зв'язку, можна ловити хвилю радіо: FM-ЧАСТОТИ НА ВОЛИНІ
Якщо відсутня електроенергія чи мобільний зв’язок радять налаштовувати FM-хвилю Українського радіо на приймачах, що живляться від батарейок.

Про це інформують волинян у ОВА.

FM-частоти Українського радіо на Волині:

▪️м. Луцьк - 88,3 FM,
▪️м. Горохів - 106,5 FM,
▪️м. Ковель - 91,8 FM,
▪️с. Кортеліси - 88,9 FM,
▪️смт Любешів - 107,8 FM,
▪️м. Нововолинськ - 100,3 FM,
▪️м. Камінь-Каширський - 105,8 FM,
▪️смт Олика - 89,1 FM,
▪️смт Цумань - 100,4 FM,
▪️смт Шацьк - 101,5 FM.

У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM – перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM –1278 кГц, 1404 кГц, 657 кГц та 873 кГц.

Таким чином ви будете завжди в курсі новин.

Слід зазначити, що місцеве мовлення Волині на Українському радіо транслюється з 12.35 до 13.00 та з 17.35 до 18.00.

Також, при відсутності електроенергії у пунктах незламності з мережею Інтернет українське телебачення та «Українське радіо» будуть доступні у додатку «Дія».

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Теги: зв'язок, електроенергія, радіо, частоти, Волинь
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