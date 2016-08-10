Від початку року волиняни боргують більше 16 мільйонів гривень за розподіл газу





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Цьогоріч клієнти заборгували перед АТ «Волиньгаз» 16 млн 600 тис грн. 27 споживачів мають борг за послугу розподілу газу понад 10 тисяч грн. Найбільше злісних неплатників мешкає в обласному центрі та Луцькому районі. Лучанин живе в квартирі і має рекордний борг за розподіл газу – майже 28 тис грн.



Боржникам необхідно терміново погасити заборгованість або укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутись у найближчий клієнтський простір 104.ua.



АТ «Волиньгаз» відповідно до законодавства передасть позови до суду на злісних боржників. Тоді споживачу доведеться сплати не лише борг, а й судові збори.



Щомісяця до 20 числа споживачі природного газу зобов’язані сплачувати за послугу з розподілу газу АТ «Волиньгаз».



«Волиньгаз» дякує клієнтам, які своєчасно розраховуються за послугу газорозподілу. Адже ці кошти йдуть для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання Волинської області, цілодобову роботу 15 бригад аварійно-диспетчерської служби, підтримку стабільної роботи газорозподільних систем, модернізацію та ремонт газових мереж, сплату податків та підтримку економіки країни.



Для зручності оплати рахунку користуйтеся онлайн-сервісами:



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АТ «Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури, не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області понад 250 тис. споживачів газу та біля 4 тис. підприємств та організацій різних форм власності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році найбільше боргують за послугу розподілу газу (РЗП) у Луцьку, Володимирі, Нововолинську та Ковелі, а найменше - смт Ратне та в м. Камені-Каширському. Серед 5100 боржників: 3700 побутових споживачів і 1400 - державний сектор.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Цьогоріч клієнти заборгували перед АТ «Волиньгаз» 16 млн 600 тис грн. 27 споживачів мають борг за послугу розподілу газу понад 10 тисяч грн. Найбільше злісних неплатників мешкає в обласному центрі та Луцькому районі. Лучанин живе в квартирі і має рекордний борг за розподіл газу – майже 28 тис грн.Боржникам необхідно терміново погасити заборгованість або укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутись у найближчий клієнтський простір 104.ua.АТ «Волиньгаз» відповідно до законодавства передасть позови до суду на злісних боржників. Тоді споживачу доведеться сплати не лише борг, а й судові збори.Щомісяця до 20 числа споживачі природного газу зобов’язані сплачувати за послугу з розподілу газу АТ «Волиньгаз».«Волиньгаз» дякує клієнтам, які своєчасно розраховуються за послугу газорозподілу. Адже ці кошти йдуть для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання Волинської області, цілодобову роботу 15 бригад аварійно-диспетчерської служби, підтримку стабільної роботи газорозподільних систем, модернізацію та ремонт газових мереж, сплату податків та підтримку економіки країни.Для зручності оплати рахунку користуйтеся онлайн-сервісами:• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r • Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua • Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot • Мобільний додаток 104.ua :- iOS - http://surl.li/bcptr- Android - http://surl.li/bcptvАТ «Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури, не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області понад 250 тис. споживачів газу та біля 4 тис. підприємств та організацій різних форм власності.

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