Близько 326 тисяч російських солдатів воюють в Україні, – розвідка





Як інформує Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.



Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.



"Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.



"Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі в Україні воює приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив інтерв'ю The Washington Post.Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників."Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим", - сказав Буданов."Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.Нагадаємо, що Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну

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