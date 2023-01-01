Близько 326 тисяч російських солдатів воюють в Україні, – розвідка
Сьогодні, 13:10
Наразі в Україні воює приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.
Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.
"Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.
"Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.
Нагадаємо, що Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.
Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.
"Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.
"Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.
Нагадаємо, що Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну.
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