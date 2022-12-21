У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО

Марині Мажулі та Іванові Банзеруку.



Про це Ігор Поліщук.



Марина – заслужений майстер спорту України з параканое (серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), спортсмен-інструктор національної збірної команди України, багаторазова чемпіонка України, дворазова чемпіонка – Європи, двічі переможниця Кубка світу, срібна призерка ХVІ літніх Паралімпійських ігор 2021 року в Токіо.



Іван – майстер спорту України міжнародного класу (спортивна ходьба), член національної збірної команди України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів і кубків України, переможець та призер Кубків Європи, дворазовий учасник Олімпійських ігор.



"Спорт високих досягнень для глядачів часто виглядає просто і гарно, але мало хто знає, якими зусиллями даються перемоги, яку самодисципліну і цілеспрямованість потрібно для цього мати. Тому ключі від квартир для спортсменів – це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати їм за багаторічну працю і самодисципліну.

Крім того, під час повномасштабної агресії успіхи України у спорті – це теж потужна зброя, адже наш гімн та наш прапор є на міжнародних аренах", - наголосив мер Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вручили ключі від квартир, які придбали за співфінансування міського та обласного бюджету, двом провідним волинським спортсменамтаПро це повідомив Луцький міський головаМарина – заслужений майстер спорту України з параканое (серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), спортсмен-інструктор національної збірної команди України, багаторазова чемпіонка України, дворазова чемпіонка – Європи, двічі переможниця Кубка світу, срібна призерка ХVІ літніх Паралімпійських ігор 2021 року в Токіо.Іван – майстер спорту України міжнародного класу (спортивна ходьба), член національної збірної команди України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів і кубків України, переможець та призер Кубків Європи, дворазовий учасник Олімпійських ігор."Спорт високих досягнень для глядачів часто виглядає просто і гарно, але мало хто знає, якими зусиллями даються перемоги, яку самодисципліну і цілеспрямованість потрібно для цього мати. Тому ключі від квартир для спортсменів – це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати їм за багаторічну працю і самодисципліну.Крім того, під час повномасштабної агресії успіхи України у спорті – це теж потужна зброя, адже наш гімн та наш прапор є на міжнародних аренах", - наголосив мер Луцька.

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