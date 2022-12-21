У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО

У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО
У Луцьку вручили ключі від квартир, які придбали за співфінансування міського та обласного бюджету, двом провідним волинським спортсменам Марині Мажулі та Іванові Банзеруку.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Марина – заслужений майстер спорту України з параканое (серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату), спортсмен-інструктор національної збірної команди України, багаторазова чемпіонка України, дворазова чемпіонка – Європи, двічі переможниця Кубка світу, срібна призерка ХVІ літніх Паралімпійських ігор 2021 року в Токіо.

Іван – майстер спорту України міжнародного класу (спортивна ходьба), член національної збірної команди України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів і кубків України, переможець та призер Кубків Європи, дворазовий учасник Олімпійських ігор.

"Спорт високих досягнень для глядачів часто виглядає просто і гарно, але мало хто знає, якими зусиллями даються перемоги, яку самодисципліну і цілеспрямованість потрібно для цього мати. Тому ключі від квартир для спортсменів – це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати їм за багаторічну працю і самодисципліну.
Крім того, під час повномасштабної агресії успіхи України у спорті – це теж потужна зброя, адже наш гімн та наш прапор є на міжнародних аренах", - наголосив мер Луцька.
У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО
У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО
У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО


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Теги: Луцьк, спортсмени, ключі, квартира
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