Коли волинянам надійде допомога від ООН
Сьогодні, 13:43
Луцький юрист розповів, хто і коли отримає грошову допомогу від Організації об'єднаних націй.
Про це в ефірі програми «Запитай у юриста» на телеканалі «Конкурент TV» розповів правозахисник Валентин Хаймик.
Він розповів, що насамперед на затримку виплат впливає велика кількість заявок на допомогу. Оскільки допомога від ООН реалізується через різних партнерів УВКБ ООН в Україні, близько пів мільйона українців подали заявки на виплати.
"Тому, якщо вам ще не надійшли кошти, це означає, що ваша заявка досі у роботі. Також затримка може бути пов’язана з тим, яким саме чином була подана ваша заявка та який спосіб отримання коштів ви вибирали", - каже Хаймик.
Також правозахисник відповів на такі питання:
Чи є відповідальність за неналежне утримання тварин? І куди звертатися, якщо є такий факт?
Чоловік служить на війні, а мій батько має другу групу інвалідності. Ми оформляли документи на відстрочку, але вже на місяць немає відповіді. До кого звернутися в цьому випадку?
Якщо чоловік у Нідерландах і не платить аліменти, що нам робити?
Що робити, якщо втрачено заповіт?
Відповіді – у відео:
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Про це в ефірі програми «Запитай у юриста» на телеканалі «Конкурент TV» розповів правозахисник Валентин Хаймик.
Він розповів, що насамперед на затримку виплат впливає велика кількість заявок на допомогу. Оскільки допомога від ООН реалізується через різних партнерів УВКБ ООН в Україні, близько пів мільйона українців подали заявки на виплати.
"Тому, якщо вам ще не надійшли кошти, це означає, що ваша заявка досі у роботі. Також затримка може бути пов’язана з тим, яким саме чином була подана ваша заявка та який спосіб отримання коштів ви вибирали", - каже Хаймик.
Також правозахисник відповів на такі питання:
Чи є відповідальність за неналежне утримання тварин? І куди звертатися, якщо є такий факт?
Чоловік служить на війні, а мій батько має другу групу інвалідності. Ми оформляли документи на відстрочку, але вже на місяць немає відповіді. До кого звернутися в цьому випадку?
Якщо чоловік у Нідерландах і не платить аліменти, що нам робити?
Що робити, якщо втрачено заповіт?
Відповіді – у відео:
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