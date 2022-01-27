Коли волинянам надійде допомога від ООН

Коли волинянам надійде допомога від ООН
Луцький юрист розповів, хто і коли отримає грошову допомогу від Організації об'єднаних націй.

Про це в ефірі програми «Запитай у юриста» на телеканалі «Конкурент TV» розповів правозахисник Валентин Хаймик.

Він розповів, що насамперед на затримку виплат впливає велика кількість заявок на допомогу. Оскільки допомога від ООН реалізується через різних партнерів УВКБ ООН в Україні, близько пів мільйона українців подали заявки на виплати.

"Тому, якщо вам ще не надійшли кошти, це означає, що ваша заявка досі у роботі. Також затримка може бути пов’язана з тим, яким саме чином була подана ваша заявка та який спосіб отримання коштів ви вибирали", - каже Хаймик.

Також правозахисник відповів на такі питання:

Чи є відповідальність за неналежне утримання тварин? І куди звертатися, якщо є такий факт?

Чоловік служить на війні, а мій батько має другу групу інвалідності. Ми оформляли документи на відстрочку, але вже на місяць немає відповіді. До кого звернутися в цьому випадку?

Якщо чоловік у Нідерландах і не платить аліменти, що нам робити?

Що робити, якщо втрачено заповіт?

Відповіді – у відео:


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Теги: юрист, Луцьк, допомога від ООН
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