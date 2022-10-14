Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО

Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив відзнаками "За сприяння війську" іноземних волонтерів АНГАРУ.

Про це розповіли на сторінці волонтерського центру.

«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійниць Саллі Баєр з США та Агнешки Григель з Польщі від генерала Валерія Залужного та український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова», - розповідають волонтери.

Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі.

«Ми захоплюємося тим, як Саллі та Агнешка співпереживають нам та не втомлюються шукати нові й нові способи, як збирати донати для українського війська.

Але найважливіше, що ці жінки розповідають про нашу війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.

Такі нагороди мають діячі культури, релігійні лідери, волонтери України. І ми щасливі, що тепер у цьому списку є наші Саллі та Агнешка», - йдеться у повідомленні волонтерів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Залужний, АНГАР, волонтери, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині наркоторговцям з Київщини обрали запобіжний захід. ФОТО
Сьогодні, 14:56
В Україні з 1 лютого змінять порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям
Сьогодні, 14:41
Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, – WP
Сьогодні, 13:50
Коли волинянам надійде допомога від ООН
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ «Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
14 жовтень, 2022, 11:30
У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО
01 вересень, 2022, 16:04
100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ 100 тисяч за вірші про війну: лучанка продає власну збірку, аби допомогти ЗСУ
05 липень, 2022, 16:00
Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів
06 червень, 2022, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульну поліцію Львівщини очолив Андрій Крутень, – ЗМІ
Сьогодні, 15:45
 0
У Луцьку розшкують 45-річну жінку, яка не повернулася додому
Сьогодні, 15:30
 0
Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків, – Кулеба
Сьогодні, 15:20
 0
Добровольці батальйону «Луцьк» 2 місяці тренуватимуться за стандартами НАТО
Сьогодні, 15:00
 0
На Волині наркоторговцям з Київщини обрали запобіжний захід. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8