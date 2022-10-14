Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО

Головнокомандувач ЗСУнагородив відзнаками "За сприяння війську" іноземних волонтерів АНГАРУ.Про це розповіли на сторінці волонтерського центру.«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійницьз США таз Польщі від генерала Валерія Залужного та український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова», - розповідають волонтери.Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі.«Ми захоплюємося тим, як Саллі та Агнешка співпереживають нам та не втомлюються шукати нові й нові способи, як збирати донати для українського війська.Але найважливіше, що ці жінки розповідають про нашу війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.Такі нагороди мають діячі культури, релігійні лідери, волонтери України. І ми щасливі, що тепер у цьому списку є наші Саллі та Агнешка», - йдеться у повідомленні волонтерів.