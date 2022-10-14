Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив відзнаками "За сприяння війську" іноземних волонтерів АНГАРУ.
Про це розповіли на сторінці волонтерського центру.
«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійниць Саллі Баєр з США та Агнешки Григель з Польщі від генерала Валерія Залужного та український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова», - розповідають волонтери.
Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі.
«Ми захоплюємося тим, як Саллі та Агнешка співпереживають нам та не втомлюються шукати нові й нові способи, як збирати донати для українського війська.
Але найважливіше, що ці жінки розповідають про нашу війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.
Такі нагороди мають діячі культури, релігійні лідери, волонтери України. І ми щасливі, що тепер у цьому списку є наші Саллі та Агнешка», - йдеться у повідомленні волонтерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіли на сторінці волонтерського центру.
«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійниць Саллі Баєр з США та Агнешки Григель з Польщі від генерала Валерія Залужного та український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова», - розповідають волонтери.
Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі.
«Ми захоплюємося тим, як Саллі та Агнешка співпереживають нам та не втомлюються шукати нові й нові способи, як збирати донати для українського війська.
Але найважливіше, що ці жінки розповідають про нашу війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.
Такі нагороди мають діячі культури, релігійні лідери, волонтери України. І ми щасливі, що тепер у цьому списку є наші Саллі та Агнешка», - йдеться у повідомленні волонтерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні з 1 лютого змінять порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям
Сьогодні, 14:41
Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів, – WP
Сьогодні, 13:50
Коли волинянам надійде допомога від ООН
Сьогодні, 13:43
Медіа