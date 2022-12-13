На Волині наркоторговцям з Київщини обрали запобіжний захід. ФОТО

На Волині наркоторговцям з Київщини обрали запобіжний захід. ФОТО
Нещодавно правоохоронці затримали групу наркозбувачів з Київщини, які забезпечували функціонування одного з телеграм-каналів, координуючи та розповсюджуючи так звані “закладки”. Усім трьом раніше затриманим фігунтам, причетним до організованого наркобізнесу, оголошено про підозри, двом з них суд призначив тримання під вартою, третьому - домашній арешт.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місці затримання і проживання у них виявили та вилучили понад 2600 пакунків з наркотичними речовинами Альфа PVP, амфетаміном та таблетками наркотичної дії. Разом з цим, поліцейські знайшли місцезнаходження понад півтори сотні раніше захованих закладок.

Нині зловмисникам, за процесуального керівництва Волинської прокуратури, оголосили про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Двоє з них вже знаходяться під вартою, третій перебуватиме під домашнім арештом.

На Волині наркоторговцям з Київщини обрали запобіжний захід. ФОТО
На Волині наркоторговцям з Київщини обрали запобіжний захід. ФОТО



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Теги: Київщина, наркоторговці, Волинь
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