Добровольці батальйону «Луцьк» 2 місяці тренуватимуться за стандартами НАТО
Сьогодні, 15:00
У батальйоні оперативного реагування «Луцьк» стартувало 2-місячне навчання добровольців, які нещодавно вступили до лав батальйону.
Про це повідомили на сторінці батальйону.
Заплановано, що 46 бійців протягом двох місяців щоденно проходитимуть навчання з різних військових дисциплін.
60-денний вишкіл добровольців будуть проводити інструктори тренувального центру «Тернове Поле».
Весь навчальний процес сформований згідно доктрин НАТО. Даний вишкіл імплементовується під керівництвом та у супроводі бійця-ветерана з морської піхоти США, який прибув до ТНЦ «Тернове Поле» на волонтерських засадах.
Добровольці набуватимуть навики з різних військових дисциплін.
Бійці матимуть як теоретичні, так і практичні заняття у напрямках:
⁃ Тактико-спеціальної підготовки;
⁃ Вогневої підготовки;
⁃ Управління БПЛА;
⁃ Тактичної медицини;
⁃ Військової топографії;
⁃ Інженерної фортифікації.
Бійцям потрібно постійно тренуватись, щоб у найвідповідальніший момент фізичні можливості та військові компетенції не підвели і були як мінімум на рівні очікувань.
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Про це повідомили на сторінці батальйону.
Заплановано, що 46 бійців протягом двох місяців щоденно проходитимуть навчання з різних військових дисциплін.
60-денний вишкіл добровольців будуть проводити інструктори тренувального центру «Тернове Поле».
Весь навчальний процес сформований згідно доктрин НАТО. Даний вишкіл імплементовується під керівництвом та у супроводі бійця-ветерана з морської піхоти США, який прибув до ТНЦ «Тернове Поле» на волонтерських засадах.
Добровольці набуватимуть навики з різних військових дисциплін.
Бійці матимуть як теоретичні, так і практичні заняття у напрямках:
⁃ Тактико-спеціальної підготовки;
⁃ Вогневої підготовки;
⁃ Управління БПЛА;
⁃ Тактичної медицини;
⁃ Військової топографії;
⁃ Інженерної фортифікації.
Бійцям потрібно постійно тренуватись, щоб у найвідповідальніший момент фізичні можливості та військові компетенції не підвели і були як мінімум на рівні очікувань.
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