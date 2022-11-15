Добровольці батальйону «Луцьк» 2 місяці тренуватимуться за стандартами НАТО





Про це повідомили на



Заплановано, що 46 бійців протягом двох місяців щоденно проходитимуть навчання з різних військових дисциплін.



60-денний вишкіл добровольців будуть проводити інструктори тренувального центру «Тернове Поле».



Весь навчальний процес сформований згідно доктрин НАТО. Даний вишкіл імплементовується під керівництвом та у супроводі бійця-ветерана з морської піхоти США, який прибув до ТНЦ «Тернове Поле» на волонтерських засадах.



Добровольці набуватимуть навики з різних військових дисциплін.



Бійці матимуть як теоретичні, так і практичні заняття у напрямках:

⁃ Тактико-спеціальної підготовки;

⁃ Вогневої підготовки;

⁃ Управління БПЛА;

⁃ Тактичної медицини;

⁃ Військової топографії;

⁃ Інженерної фортифікації.



Бійцям потрібно постійно тренуватись, щоб у найвідповідальніший момент фізичні можливості та військові компетенції не підвели і були як мінімум на рівні очікувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У батальйоні оперативного реагування «Луцьк» стартувало 2-місячне навчання добровольців, які нещодавно вступили до лав батальйону.Про це повідомили на сторінці батальйону.Заплановано, що 46 бійців протягом двох місяців щоденно проходитимуть навчання з різних військових дисциплін.60-денний вишкіл добровольців будуть проводити інструктори тренувального центру «Тернове Поле».Весь навчальний процес сформований згідно доктрин НАТО. Даний вишкіл імплементовується під керівництвом та у супроводі бійця-ветерана з морської піхоти США, який прибув до ТНЦ «Тернове Поле» на волонтерських засадах.Добровольці набуватимуть навики з різних військових дисциплін.Бійці матимуть як теоретичні, так і практичні заняття у напрямках:⁃ Тактико-спеціальної підготовки;⁃ Вогневої підготовки;⁃ Управління БПЛА;⁃ Тактичної медицини;⁃ Військової топографії;⁃ Інженерної фортифікації.Бійцям потрібно постійно тренуватись, щоб у найвідповідальніший момент фізичні можливості та військові компетенції не підвели і були як мінімум на рівні очікувань.

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