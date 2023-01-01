Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків, – Кулеба





Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня, пише



«Міжнародна танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей», — сказав Кулеба.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів.Про це сказав міністр закордонних справ Українина брифінгу 31 січня, пише Громадське «Міжнародна танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей», — сказав Кулеба.Нагадаємо, що Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні

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