Патрульну поліцію Львівщини очолив Андрій Крутень, – ЗМІ

Патрульну поліцію Львівщини очолив Андрій Крутень, – ЗМІ
Новим керівником патрульної поліції Львівщини став Андрій Крутень, який до цього часу очолював Управління патрульної поліції у Волинській області.

Про це пише видання 032.

З червня 2019 Андрій Крутень був начальником управління патрульної поліції у Волинській області.

Інформацію про призначення Андрія Крутня на посаду очільника патрульної поліції Львівщини підтвердила і журналістка Вікторія Балицька у своєму дописі. За попередніми даними, представити нового керівника мали 31 січня о 14:00, однак ніякого офіційного анонсу для представників ЗМІ не опублікували.

"Теж маю інформацію що саме його назначать, а чомусь вірив що керівника патрульної з Маріуполя Михайла Вершиніна поставлять, і думав - це буде логічно для Львова і послідовно, але, на жаль, не здійснилося", - написав під постом журналістки депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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Нагадаємо, що нещодавно екскерівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко потрапив у скандал. У мережі опублікували відео, на якому він дарує своїй дівчині перепустку для проїзду на площі Ринок. Після цього патрульного відсторонили та провели внутрішнє розслідування.


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Теги: Крутень, патрульна поліція, Львівська область, Волинь
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