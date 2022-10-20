Патрульну поліцію Львівщини очолив Андрій Крутень, – ЗМІ
Сьогодні, 15:45
Новим керівником патрульної поліції Львівщини став Андрій Крутень, який до цього часу очолював Управління патрульної поліції у Волинській області.
Про це пише видання 032.
З червня 2019 Андрій Крутень був начальником управління патрульної поліції у Волинській області.
Інформацію про призначення Андрія Крутня на посаду очільника патрульної поліції Львівщини підтвердила і журналістка Вікторія Балицька у своєму дописі. За попередніми даними, представити нового керівника мали 31 січня о 14:00, однак ніякого офіційного анонсу для представників ЗМІ не опублікували.
"Теж маю інформацію що саме його назначать, а чомусь вірив що керівника патрульної з Маріуполя Михайла Вершиніна поставлять, і думав - це буде логічно для Львова і послідовно, але, на жаль, не здійснилося", - написав під постом журналістки депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
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Нагадаємо, що нещодавно екскерівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко потрапив у скандал. У мережі опублікували відео, на якому він дарує своїй дівчині перепустку для проїзду на площі Ринок. Після цього патрульного відсторонили та провели внутрішнє розслідування.
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Про це пише видання 032.
З червня 2019 Андрій Крутень був начальником управління патрульної поліції у Волинській області.
Інформацію про призначення Андрія Крутня на посаду очільника патрульної поліції Львівщини підтвердила і журналістка Вікторія Балицька у своєму дописі. За попередніми даними, представити нового керівника мали 31 січня о 14:00, однак ніякого офіційного анонсу для представників ЗМІ не опублікували.
"Теж маю інформацію що саме його назначать, а чомусь вірив що керівника патрульної з Маріуполя Михайла Вершиніна поставлять, і думав - це буде логічно для Львова і послідовно, але, на жаль, не здійснилося", - написав під постом журналістки депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як зможу «видихнути», першим ділом привезу вудку: «некабінетно» про нового головного копа Волині. ФОТО
Нагадаємо, що нещодавно екскерівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко потрапив у скандал. У мережі опублікували відео, на якому він дарує своїй дівчині перепустку для проїзду на площі Ринок. Після цього патрульного відсторонили та провели внутрішнє розслідування.
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