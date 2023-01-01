Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну

Володимир Путін наважився на вторгнення в Україну, оскільки знав, що вона не збирається вступити в НАТО. Якби Захід мав рішучість привести українців до Альянсу, то цієї війни вдалося б уникнути.



Про це повідомляє Бориса Джонсона для The Washington Post.



"Десятиліттями ми використовували дипломатичну двослівність щодо НАТО та України - і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето", - пише Джонсон.



Він зазначив, весь цей час Захід недвозначно давав зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу, бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето.



"Результат - найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - заявив Джонсон.



На його думку, Путін розпочав повномасштабну війну, оскільки в НАТО не дуже серйозно ставилися до захисту України.



"Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО. До 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Згідно з одним нещодавнім опитуванням, підтримка членства України в НАТО зараз масштабна - 83 відсотки", - звернув увагу Джонсон.



Як він підкреслив, якщо раніше люди стверджували, що "Україна не є належним чином військово-сумісною з НАТО", то сьогодні українці розгортають величезну різноманітність техніки з країн Альянсу, причому з неперевершеною майстерністю та відвагою.



"Немає абсолютно нічого, чого Альянс міг б навчити українців щодо ведення війни - насправді, є багато чого, чого вони могли б навчити нас...Путін не вторгся, бо думав, що Україна не збирається вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав, з багатьма доказами, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України", - констатував Джонсон.



У підсумку він додав, якби Захід був достатньо сміливим та послідовним, щоб привести Україну до НАТО, тоді цієї повної катастрофи вдалося б запобігти.



"Українцям треба дати все необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і почати процес прийняття України до НАТО, і почати його зараз", - підсумував Джонсон.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторнаважився на вторгнення в Україну, оскільки знав, що вона не збирається вступити в НАТО. Якби Захід мав рішучість привести українців до Альянсу, то цієї війни вдалося б уникнути.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку екс-прем’єра Великої Британіїдля The Washington Post."Десятиліттями ми використовували дипломатичну двослівність щодо НАТО та України - і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето", - пише Джонсон.Він зазначив, весь цей час Захід недвозначно давав зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу, бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето."Результат - найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - заявив Джонсон.На його думку, Путін розпочав повномасштабну війну, оскільки в НАТО не дуже серйозно ставилися до захисту України."Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО. До 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Згідно з одним нещодавнім опитуванням, підтримка членства України в НАТО зараз масштабна - 83 відсотки", - звернув увагу Джонсон.Як він підкреслив, якщо раніше люди стверджували, що "Україна не є належним чином військово-сумісною з НАТО", то сьогодні українці розгортають величезну різноманітність техніки з країн Альянсу, причому з неперевершеною майстерністю та відвагою."Немає абсолютно нічого, чого Альянс міг б навчити українців щодо ведення війни - насправді, є багато чого, чого вони могли б навчити нас...Путін не вторгся, бо думав, що Україна не збирається вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав, з багатьма доказами, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України", - констатував Джонсон.У підсумку він додав, якби Захід був достатньо сміливим та послідовним, щоб привести Україну до НАТО, тоді цієї повної катастрофи вдалося б запобігти."Українцям треба дати все необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і почати процес прийняття України до НАТО, і почати його зараз", - підсумував Джонсон.Нагадаємо, що для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків

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