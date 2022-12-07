Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Сьогодні, 12:30
Просять присвоїти державну нагороду «Герой України» загиблому воїну з Локачинської громади Володимирського району Вадиму Гаврисюку.
Відповідну петицію на сайті Президента України розмістив Олександр Дубіч.
Захисник служив у десантно-штурмових військах, був командиром роти.
"Прошу нагородити званням Герой України Вадима Гаврисюка з врученням ордена «Золота Зірка» — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у тексті петиції.
Нагадуємо, що Вадим Гаврисюк загинув, проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.
Петицію можна підписати за посиланням.
Для того, щоб петицію розглянули, вона має зібрати 25 000 підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідну петицію на сайті Президента України розмістив Олександр Дубіч.
Захисник служив у десантно-штурмових військах, був командиром роти.
"Прошу нагородити званням Герой України Вадима Гаврисюка з врученням ордена «Золота Зірка» — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у тексті петиції.
Нагадуємо, що Вадим Гаврисюк загинув, проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.
Петицію можна підписати за посиланням.
Для того, щоб петицію розглянули, вона має зібрати 25 000 підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Сьогодні, 12:30
Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Сьогодні, 12:10
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
Медіа