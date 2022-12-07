Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України

Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Просять присвоїти державну нагороду «Герой України» загиблому воїну з Локачинської громади Володимирського району Вадиму Гаврисюку.

Відповідну петицію на сайті Президента України розмістив Олександр Дубіч.

Захисник служив у десантно-штурмових військах, був командиром роти.

"Прошу нагородити званням Герой України Вадима Гаврисюка з врученням ордена «Золота Зірка» — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у тексті петиції.

Нагадуємо, що Вадим Гаврисюк загинув, проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.

Петицію можна підписати за посиланням.

Для того, щоб петицію розглянули, вона має зібрати 25 000 підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Герой, звання, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Сьогодні, 12:30
Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Сьогодні, 12:10
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
На Волині матері загиблого Героя вручили державну нагороду На Волині матері загиблого Героя вручили державну нагороду
18 січень, 16:30
Президента просять присвоїти загиблому волинянину звання Героя України Президента просять присвоїти загиблому волинянину звання Героя України
05 січень, 16:27
На Волині попрощалися із бойовим медиком Валентином Пігілієвим На Волині попрощалися із бойовим медиком Валентином Пігілієвим
07 грудень, 2022, 16:56
Від поранень, отриманих у бою з російськими загарбниками, помер військовий з Волині Сергій Олішкевич Від поранень, отриманих у бою з російськими загарбниками, помер військовий з Волині Сергій Олішкевич
09 листопад, 2022, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину Вадиму Гаврисюку просять присвоїти посмертно звання Героя України
Сьогодні, 12:30
 0
Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, – Буданов
Сьогодні, 12:25
 0
На волинських пунктах пропуску збільшили ліміт кількості автомобілів, що в'їжджають та виїжджають
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині чули вибухи. ЩО ОФІЦІЙНО ВІДОМО
Сьогодні, 11:56
 0
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8