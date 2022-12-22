Волинь — серед регіонів, де найчастіше купляють житло за програмою єОселя

Волинь — серед регіонів, де найчастіше купляють житло за програмою єОселя
За програмою доступної іпотеки єОселя вже видали 784 кредити за пільговою ставкою 3% на загальну суму понад 1 млрд грн.

Волиняни - одні з найактивніших учасників програми. Про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

"Держава запропонувала доступний іпотечний кредит під 3% для військових, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців, які виявили бажання придбати нове житло.

Ми стежимо за динамікою програми і бачимо, що загальний попит на єОселю продовжує зростати - видано перший мільярд гривень кредитних коштів позичальникам, серед яких найбільше наших захисників та захисниць - військовослужбовців ЗСУ", - заявила Свириденко.

У Мінекономіки зазначили, що програма діє майже по всій території України, виключення складають тимчасово окуповані території та зони ведення бойових дій.

Так, наразі найбільш активно програмою скористалися у Київській області - 183 квартири, Києві - 87 квартир, Волинській - 82 квартири, Рівненській - 59 квартир та Чернігівській областях - 54 квартири.

Загалом, з початку запуску послуги в додатку Дія понад 11 тисяч громадян подали заявки до банків-учасників.

"Ще майже 25 тисяч подано до 21 грудня 2022 року через портал. На сьогодні є понад 10 тисяч попередніх позитивних рішень банків-партнерів. Останніх наразі пʼять: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус банк", - розповіли в Мінекономіки.

Наразі вже придбали нове житло військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці - 653 квартири, 69 квартир придбали медики, 52 квартири –-педагоги і 10 квартир - науковці.

"Разом з тим, Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло працюють над тим, щоб розширити категорії громадян, які зможуть скористатися програмою на загальних умовах вже у 2023 році", - додають в уряді.

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Теги: Волинь, єОселя
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