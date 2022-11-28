Призначили нового очільника патрульної поліції Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:36
Управління патрульної поліції Волинської області та підрозділ у м. Ковелі мають нових керівників.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький провів оперативну нараду з особовим складом Управління патрульної поліції у Волинській області. Зокрема представив двох новоспечених керівників, повідомляють на сторінці Патрульної поліції України.
Майор поліції Дмитро Мокич очолить патрульну поліцію Волинської області.
Протягом останнього року він обіймав посаду заступника начальника УПП у Волинській області.
Старший лейтенант поліції Роман Оксентюк до цього часу служив на посаді командира взводу роти ТОР УПП у Волинській області. Відтепер призначений керівником відділу організації несення служби в місті Ковель.
Обидва новоспечені керівники підрозділів несуть службу в патрульній поліції Волинської області з 2015 року на різних посадах, тож добре знають особливості роботи своїх підрозділів.
"Дякую усім патрульним за службу на волинській землі і бажаю успіху новопризначеним керівникам. Не підведіть, а тільки розвивайте те, що вам довірено. Віримо та знаємо, що вам це під силу", — підсумував Олексій Білошицький.
Нагадаємо, Андрій Крутень, який до цього часу очолював Управління патрульної поліції у Волинській області, став новим керівником патрульної поліції Львівщини.
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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький провів оперативну нараду з особовим складом Управління патрульної поліції у Волинській області. Зокрема представив двох новоспечених керівників, повідомляють на сторінці Патрульної поліції України.
Майор поліції Дмитро Мокич очолить патрульну поліцію Волинської області.
Протягом останнього року він обіймав посаду заступника начальника УПП у Волинській області.
Старший лейтенант поліції Роман Оксентюк до цього часу служив на посаді командира взводу роти ТОР УПП у Волинській області. Відтепер призначений керівником відділу організації несення служби в місті Ковель.
Обидва новоспечені керівники підрозділів несуть службу в патрульній поліції Волинської області з 2015 року на різних посадах, тож добре знають особливості роботи своїх підрозділів.
"Дякую усім патрульним за службу на волинській землі і бажаю успіху новопризначеним керівникам. Не підведіть, а тільки розвивайте те, що вам довірено. Віримо та знаємо, що вам це під силу", — підсумував Олексій Білошицький.
Нагадаємо, Андрій Крутень, який до цього часу очолював Управління патрульної поліції у Волинській області, став новим керівником патрульної поліції Львівщини.
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