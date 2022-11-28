Призначили нового очільника патрульної поліції Волині. ФОТО

Управління патрульної поліції Волинської області та підрозділ у м. Ковелі мають нових керівників.Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліціїпровів оперативну нараду з особовим складом Управління патрульної поліції у Волинській області. Зокрема представив двох новоспечених керівників, повідомляють на сторінці Патрульної поліції України.Майор поліціїочолить патрульну поліцію Волинської області.Протягом останнього року він обіймав посаду заступника начальника УПП у Волинській області.Старший лейтенант поліціїдо цього часу служив на посаді командира взводу роти ТОР УПП у Волинській області. Відтепер призначений керівником відділу організації несення служби в місті Ковель.Обидва новоспечені керівники підрозділів несуть службу в патрульній поліції Волинської області з 2015 року на різних посадах, тож добре знають особливості роботи своїх підрозділів."Дякую усім патрульним за службу на волинській землі і бажаю успіху новопризначеним керівникам. Не підведіть, а тільки розвивайте те, що вам довірено. Віримо та знаємо, що вам це під силу", — підсумував Олексій Білошицький.Нагадаємо,