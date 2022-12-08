Загиблій медикині з Волині Оксані Горпініч просять присвоїти звання «Героя України» посмертно

Загиблій медикині з Волині Оксані Горпініч просять присвоїти звання «Героя України» посмертно
Загиблій медикині з Волині, старшій сержантці з 14-ї бригади Горпініч Оксані Леонідівні, яка захищала Україну 6 років, просять присвоїти звання «Героя України» посмертно.

Відповідну петицію зареєструвала Ірина Кохан 16 січня на сайті Президента країни.

Оксана Горпініч народилася у РФ. Ще в дитинстві з родиною вони переїхали в селище Благодатне, що на Волині. Там вона навчалася і у 17 років вийшла заміж, народила двох доньок, розповідають на фейсбук-сторінці Меморіал героїв.

Жінка з червоним дипломом закінчила Ківерцівський медичний коледж. Працювала фельдшеркою. Відтак у 2016 році Оксана пішла на фронт, щоб допомагати побратимам та країні боротися за незалежність.

"Служила у 14-ій бригаді імені князя Романа Великого. Врятувала дуже багато життів. За свою відданість службі отримала чимало нагород", - йдеться у повідомленні.

4 травня 2022 року біля села Протопопівка на Харківщині Оксана рятувала життя пораненого, коли їх почало крити ворожою артилерією. Будівля обвалилася. Обоє загинули. За три дні до смерті жінці виповнилося 44 роки.

Поховали мужню жінку на кладовищі села Біличі Волинської області. В Оксани залишилися батьки, дві доньки та двоє онуків.

Підписати петицію на звання «Герой України» посмертно можна – тут.

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Теги: Горпініч, Герой України, медикиня, звання, петиція
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