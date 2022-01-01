На Волині попрощалися із загиблою на війні Оксаною Горпініч. ФОТО

Оксану Горпініч, яка загинула на війні із Росією.



Про це Борис Карпус.



Вона була медиком у 14-й ОМБр і до останнього подиху рятувала життя своїм побратимам. Віддати шану подвигу захисниці прибули сотні людей з різних громад, її колеги-медики, військові.



"Вічна пам’ять і вічна слава! Хай Господь прийме її у Царстві Небеснім, звідки вона й далі оберігатиме українських захисників. А рідним і близьким Оксани - терпіння та сили духу", - написав Карпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада провела в останню земну дорогу медикаПро це повідомляє мер НововолинськаВона була медиком у 14-й ОМБр і до останнього подиху рятувала життя своїм побратимам. Віддати шану подвигу захисниці прибули сотні людей з різних громад, її колеги-медики, військові."Вічна пам’ять і вічна слава! Хай Господь прийме її у Царстві Небеснім, звідки вона й далі оберігатиме українських захисників. А рідним і близьким Оксани - терпіння та сили духу", - написав Карпус.

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