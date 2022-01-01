 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Волині попрощалися із загиблою на війні Оксаною Горпініч. ФОТО

На Волині попрощалися із загиблою на війні Оксаною Горпініч. ФОТО
Нововолинська громада провела в останню земну дорогу медика Оксану Горпініч, яка загинула на війні із Росією.

Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.

Вона була медиком у 14-й ОМБр і до останнього подиху рятувала життя своїм побратимам. Віддати шану подвигу захисниці прибули сотні людей з різних громад, її колеги-медики, військові.

"Вічна пам’ять і вічна слава! Хай Господь прийме її у Царстві Небеснім, звідки вона й далі оберігатиме українських захисників. А рідним і близьким Оксани - терпіння та сили духу", - написав Карпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Оксана Горпініч, Нововолинськ, похорон, медик, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Сьогодні, 15:00
У Підгайцівській громаді впорядкували історичну локацію. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, – розвідка Британії
Сьогодні, 12:19
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Приват24 – збій в роботі
Сьогодні, 14:35
У Підгайцівській громаді впорядкували історичну локацію. ФОТО
Сьогодні, 14:25
На Волині попрощалися із загиблою на війні Оксаною Горпініч. ФОТО
Сьогодні, 14:12
У Луцьку на два дні перекрили вулицю
Сьогодні, 14:09
За минулу добу Волинь розселила ще 500 переселенців
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі» Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Сьогодні, 15:00
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, – розвідка Британії Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, – розвідка Британії
Сьогодні, 12:19
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Сьогодні, 15:00
 0
У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
 0
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:43
 0
У Приват24 – збій в роботі
Сьогодні, 14:35
 0
У Підгайцівській громаді впорядкували історичну локацію. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8