На Волині попрощалися із загиблою на війні Оксаною Горпініч. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Нововолинська громада провела в останню земну дорогу медика Оксану Горпініч, яка загинула на війні із Росією.
Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
Вона була медиком у 14-й ОМБр і до останнього подиху рятувала життя своїм побратимам. Віддати шану подвигу захисниці прибули сотні людей з різних громад, її колеги-медики, військові.
"Вічна пам’ять і вічна слава! Хай Господь прийме її у Царстві Небеснім, звідки вона й далі оберігатиме українських захисників. А рідним і близьким Оксани - терпіння та сили духу", - написав Карпус.
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Про це повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
Вона була медиком у 14-й ОМБр і до останнього подиху рятувала життя своїм побратимам. Віддати шану подвигу захисниці прибули сотні людей з різних громад, її колеги-медики, військові.
"Вічна пам’ять і вічна слава! Хай Господь прийме її у Царстві Небеснім, звідки вона й далі оберігатиме українських захисників. А рідним і близьким Оксани - терпіння та сили духу", - написав Карпус.
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