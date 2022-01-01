За минулу добу Волинь розселила ще 500 переселенців
Сьогодні, 13:50
Майже 500 вимушених переселенців розселили упродовж минулої доби в області.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Вони забезпечені житлом та речами першої необхідності.
Загалом з початку повномасштабної війни 64 915 переселенців отримали прихисток на Волині.
Вільних місць для розміщення - до 2,6 тисяч (приватний сектор, комунальні заклади, хостели). Переважна кількість місць віддалена від обласного центру.
В Єдиній інформаційній базі вже зареєстрували понад 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), це – близько 42 тисяч сімей.
Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Вони забезпечені житлом та речами першої необхідності.
Загалом з початку повномасштабної війни 64 915 переселенців отримали прихисток на Волині.
Вільних місць для розміщення - до 2,6 тисяч (приватний сектор, комунальні заклади, хостели). Переважна кількість місць віддалена від обласного центру.
В Єдиній інформаційній базі вже зареєстрували понад 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), це – близько 42 тисяч сімей.
Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
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