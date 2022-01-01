За минулу добу Волинь розселила ще 500 переселенців

Майже 500 вимушених переселенців розселили упродовж минулої доби в області.Про це повідомляє голова Волинської ОВАВони забезпечені житлом та речами першої необхідності.Загалом з початку повномасштабної війни 64 915 переселенців отримали прихисток на Волині.Вільних місць для розміщення - до 2,6 тисяч (приватний сектор, комунальні заклади, хостели). Переважна кількість місць віддалена від обласного центру.В Єдиній інформаційній базі вже зареєстрували понад 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), це – близько 42 тисяч сімей.Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.066 657 09 15;(0332) 778 211.