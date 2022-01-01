«Волиньгаз» підтримує енергетичний фронт області

Енергетичний фронт регіону під час воєнного стану в Україні підтримують усі понад 1 200 працівників компанії «Волиньгаз». Щоденно без вихідних працюють на варті у повній готовності задля безпеки та комфорту споживачів газу. Газорозподільна компанія дякує кожному волинянину за вчасну оплату розподілу газу!Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Кошти за розподіл газу надходять на підтримку стабільної роботи газорозподільних систем, забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби 104 та підтримку економіки країни.Імена тих, хто щодня дбає, аби в домі кожного волинянина було тепло, затишно, вранці пахла запашна кава чи смачний свіженький пиріг, часто невідомі всім. Вони дбають, аби газ до осель волинян надходив безперебійно та безаварійно, спілкуються з клієнтами, консультують їх, виїздять на виклики, які надходять на номер екстреної служби 104.– слюсар аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз»«Ми повинні виконувати роботу, яка на нас покладена. Це наш фронт», – каже слюсар аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз» Іван Чарнецький. - У компанії я працюю вже майже 40 років. Про війну дізнався у свій вихідний. Я тоді був вдома з родиною і для мене це був шок і біль, як і для кожного українця».Газовик розповідає, що під час воєнного стану робота АДС не змінилась – надають послуги і допомагають при виникненні аварійних ситуацій населенню, щоб було безперебійне газопостачання. Всі стали зосередженіші, адже розуміємо свою підвищену відповідальність. Cпоживачі надіються на газовиків, бо знають – аварійна служба точно приїде на виклик у будь-який час. Зараз не лише виконуємо свою роботу, а й підтримуємо людей морально, адже зараз часто звертаються переселенці, які діляться своїм болем і переживаннями.«Співчуваю та підтримую своїх колег із інших регіонів. Важко їм працювати під вогнем, ризикуючи власним життям. Вони справжні Герої газового фронту, бо роблять все, аби люди мали газ і можливість приготувати їжу», – каже Іван Чарнецький.Чоловік зізнався, що за потреби без вагань поїде в інші області відновлювати газопостачання. Бо молодь, на його думку, має бути вдома, а «старики» мають попрацювати.«Дякую нашим споживачам, які вчасно сплачують за доставку газу і в такий непростий час війни допомагають тримати енергетичний фронт. За ці кошти газовики проводять відновлювальні роботи та ремонтують мережі, це підтримка газорозподільної системи Волині», - додав слюсар АДС Іван Чарнецький.– майстер служби експлуатації систем газопостачання АТ «Волиньгаз»«Усі мої колеги-майстри готові допомогти відбудовувати газопроводи та систему газопостачання областей і міст, де російські окупанти понищили все. Доведеться, то будемо працювати цілодобово та оперативно, допоможемо і всі люди будуть знову з газом», - каже старший майстер служби експлуатації систем газопостачання АТ «Волиньгаз» Ольга Жучко.Сотні тисяч людей в інших куточках України досі залишаються без газу. Там окупанти обстрілюють об’єкти газопостачання та мережі. Щоденно газовики, ризикуючи власним життям, відновлюють газопостачання до приватних будинків і багатоповерхівок.«У мирному Луцьку, нашій прикордонній Волині, 24 лютого більшість людей прокинулись від потужних ракетних вибухів і шуму літаків. Я була шокована тим, що, збираючись на роботу, замість привітання з Днем народження почула страшне повідомлення: «Луцьк бомблять!», а потім читала аналогічні новини про Київ. Це жах… Ці відчуття я не можу вам передати словами, - ділиться думками Ольга Жучко. - Я щиро співчуваю колегам-газовикам із Чернігова, Харкова, Сум, Запоріжжя та Миколаєва, яким доводиться працювати під обстрілами, відновлюючи газопостачання».Усі усвідомлюють важливість та небезпеку роботи майстрів служби експлуатації систем газопостачання. Адже вони працюють 24/7 за будь-яких погодніх умов і небезпечних ситуацій.«На Волинь приїхали тисячі тимчасово переміщених осіб.Багато з них поселились у будинки, де раніше ніхто не жив, тому ми біля цих осель активно обстежуємо газопроводи, перевіряємо чи є витоки газу, чи нема пошкоджень», - ділиться пані Ольга.Ольга Жучко по-людськи просто дякує всім українцям, які розуміють важливість оплати за доставку у воєнний час. Адже ці кошти використовують на обслуговування газових мереж, ремонти та підтримання всієї інфраструктури та злагодженої цілодобової роботи газових компаній в усіх куточках України. Оплата за доставку газу – це підтримка газовиків із Сум та Києва, Кривого Рогу та Харкова, Запоріжжя та Дніпра, Луцька та Львова.Разом ми переможемо!А поки кожен на своєму фронті, виконуючи ту роботу, яку може, наближає цю Перемогу. А, оплачуючи за доставку газу, ми допомагаємо таким, як Ольга, виконувавати свою роботу та мати в оселях безперебійне та безаварійне газопостачання.– майстер АДС Володимир-Волинського відділення «Волиньгаз»«Основне наше завдання зараз, щоб критична інфраструктура працювала безперебійно», - каже майстер АДС Володимир-Волинського відділення «Волиньгаз» Дмитро Генсецький. - Кожен зараз має робити свою справу. Ми відновлюємо газопостачання, аби люди мали комфорт і можливість приготувати їжу. Зараз часто доводиться їздити на виклики в старі помешкання, які стали тимчасовими домівками для переселенців з інших областей.Дуже тяжко зараз нашим колегам з інших регіонів, які під обстрілами продовжують виконувати свою роботу. Але газовики розуміють свою відповідальність та допомагають споживачам і один одному. Наші спеціалісти їздять в інші області, аби повернути газопостачання у оселі людей. Якщо нам доведеться їхати, ми теж це зробимо.Спасибі нашим споживачам, які платять за розподіл газу, адже у такий непростий час для нас усіх, сплата рахунків - це теж допомога і вклад у перемогу».У вільний час Дмитро Генсецький волонтерить у своєму рідному місті Нововлинську - допомагає переселенцям і територіальній обороні. Крім того, разом із дружиною у власній оселі приймають тимчасово переміщених людей з інших регіонів.«Найцінніша підтримка - від родини. Мій син радіє, коли я приходжу додому в робочій формі газовика - для мене це ще раз означає, що я обрав саме ту професію», - ділиться думками Дмитро Генсецький.Газовик підтримує нашу українську культуру. Він меломан та актор народного аматорського театру «Авантюра».«Маємо любити, цінувати та берегти своє рідне, адже нам є чим пишатись. Раніше я часто бував на концертах та фестивалях, маю багато друзів серед музикантів. Один з них - Андрій Хливнюк під час війни заспівав пісню «Ой у лузі червона калина», яку нині слухають по всьому світу», - додає газовик-патріот.- старша контролерка АТ «Волиньгаз»«Знаю про війну з розповідей рідних, які в Харкові та Києві ховалися в ті нелегкі дні в укриттях, до останнього тримались, не хотіли виїздити. Втім, таки наважились і прийняли таке рішення приїхати до нас на Волинь. Переживаю за колег-газовиків, яким нелегко під обстрілами відновлювати газопостачання для людей. Це великий подвиг – працювати в умовах війни для споживачів, щоб у їхніх оселях було тепло та затишно. Щоб люди могли приготувати їжу чи випити гарячого чаю», - розповідає старша контролерка АТ «Волиньгаз» Леоніда Хведюк.Жінка працює у «Волиньгазі» вже понад 20 років. Вона чудово знає свою роботу, завжди позитивна та відкрита.«Зараз надзвичайно багато приїхало тимчасово переселених осіб. Не всі знають, як передавати показники газового лічильника, бо жили у висотках, неоснащених приладами обліку газу, а зараз змінили свої умови проживання. Всіх із радістю консультую та допомагаю», - зізнається пані Леоніда.Поряд із пані Леонідою завжди колеги, подруги та звісно рідні.«Я особисто з чоловіком роблю вдома тушкованки для наших українських військових і передаємо їх через волонтерів. Сало перекручуємо захисникам до хлібу, щоб мали сили. Разом із колегами, дівчатами-контролерами, а нас біля 20-ти, дружно ліпили домашні вареники з різними начинками хлопцям на війну, аби смакували добре», - каже Леоніда Хведюк.Жінка дякує всім, хто поважає та цінує небезпечну роботу газовиків в умовах воєнного режиму. Підтримує їх вчасно, сплачуючи за доставку газу щомісяця!«Я завжди оплачую за комірне вчасно, щомісяця, традиційно 12-13 числа. Так навчила й трьох своїх дітей, які мають уже власні сім’ї. Ми кожен вкладаємо свою лепту в наш економічний та енергетичний фронт України», - міркує старша контролерка «Волиньгазу» пані Леоніда.Переможемо разом, кожен виконуючи свою роботу на економічному фронті!- слюсар АДС Ратнівського відділення АТ «Волиньгаз»«Разом ми сила – кожен українець повинен працювати на своєму місці» – каже слюсар АДС Ратнівського відділення АТ «Волиньгаз» Василь Савчук.Завдання АДС - працювати та підтримувати населення своїми діями і професіоналізмом.«Якість нашої роботи має бути на першому місці, адже це - безпека людей. Пам'ятаю, перші тижні війни переселенці з Бучі та Маріуполя були здивовані, що ми продовжуємо працювати та дякували нам за те, що в такий складний час приїздили на виклики. Колегам із інших регіонів важко – робота в них зараз дуже небезпечна, бо треба працювати під обстрілами і в будь-який момент можуть вдарити знову, відповідальна – бо треба, щоб люди були з газом», - розмірковує пан Василь.Він мешкає і працюємо в прикордонному регіоні Волині. Газовик разом з родиною допомагав нашим військовим – дружина готувала їжу, він копав окопи, закупляв товари та продукти.«Були загрози нападу з Білорусі на Волинь, була напруга, але ми продовжували виконувати наші завдання. Я знав, якщо вони прийдуть сюди ми будем захищатись і воювати. Ми стараємось допомогти всім, що в наших силах. Кожна добра справа - це наш вклад у перемогу, бо тільки спільними зусиллями здолаємо ворога», – каже Василь Савчук.АТ "Волиньгаз" продовжує разом дружно тримати енергетичний фронт регіону!Разом ми переможемо! Кожен, виконуючи відповідально свою роботу на власному робочому місці, на своєму робочому фронті!