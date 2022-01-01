В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ
Сьогодні, 13:36
Сьогодні, 12 травня, Верховна Рада України офіційно ліквідувала проросійську фракцію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ).
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму офіційному телеграм-каналі.
Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України.
"Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідовано! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" - написав Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні.
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Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму офіційному телеграм-каналі.
Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України.
"Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідовано! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" - написав Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні.
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