В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ

В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ
Сьогодні, 12 травня, Верховна Рада України офіційно ліквідувала проросійську фракцію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ).

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму офіційному телеграм-каналі.

Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України.

"Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідовано! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" - написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ОПЗЖ, ліквідація, партія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу Волинь розселила ще 500 переселенців
Сьогодні, 13:50
«Волиньгаз» підтримує енергетичний фронт області
Сьогодні, 13:49
В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ
Сьогодні, 13:36
Волинянин незаконно викопав ставок і тепер його судитимуть
Сьогодні, 13:25
«Нам потрібна підтримка надлюдини»: Волина звернувся до Ілона Маска щодо ексфільтрації з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Волиньрада вимагає заборонити ОПЗЖ і позбавити мандатів її нардепів Волиньрада вимагає заборонити ОПЗЖ і позбавити мандатів її нардепів
26 квітень, 12:48
У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку» У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку»
20 квітень, 20:25
Дружина Медведчука записала звернення до Зеленського та Ердогана. ВІДЕО Дружина Медведчука записала звернення до Зеленського та Ердогана. ВІДЕО
13 квітень, 18:30
Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ
12 квітень, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Сьогодні, 15:00
 0
У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
 0
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:43
 0
У Приват24 – збій в роботі
Сьогодні, 14:35
 0
У Підгайцівській громаді впорядкували історичну локацію. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8