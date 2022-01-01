В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ





Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму офіційному



Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України.



"Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідовано! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" - написав Олексій Гончаренко.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 травня, Верховна Рада України офіційно ліквідувала проросійську фракцію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ).Про це повідомив народний депутат Україниу своєму офіційному телеграм-каналі. Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України."Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідовано! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" - написав Олексій Гончаренко.Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні.

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