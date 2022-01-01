«Нам потрібна підтримка надлюдини»: Волина звернувся до Ілона Маска щодо ексфільтрації з «Азовсталі»

Командир морпіхів, які боронять Маріуполь,звернувся до винахідникапо допомогу в евакуації з "Азовсталі".Звернення записав командир морпіхів Сергій Волинський і опублікував у Twitter та Facebook."Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, томущо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи…Звертаюся до кожної людини планети Земля, допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення. Нам потрібна підтримка надлюдини", - написав Сергій Волинський.Він каже, що Ілон Маск "довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все", "він ніколи не здається, як і ми".