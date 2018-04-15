На Волині в пожежі згоріли дві автівки

На Волині в пожежі згоріли дві автівки
Рятувальники Волині за минулу добу ліквідували 6 пожеж, які виникли в житловому секторі, згоріло дві автівки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

11 травня о 21:58 рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, команди відомчої пожежної охорони с.Сойне та Городоцького лісництва ліквідували пожежу цегляної літньої кухні з гаражем у с. Прилісне Камінь-Каширського району.

Вогонь знищив два автомобілі, пошкодив будівлі. Ймовірна причина пожежі - несправність паливної системи автомобіля.

У той же день рятувальники 2-ї ДПРЧ м. Луцька ліквідували пожежу в цегляному гаражі на вулиці Полонківській. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

О 13:00 рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ разом з працівниками місцевих пожежних команд сіл Радовичі та Чорніїв ліквідували пожежу в житловому будинку. Вогонь знищив стіни, перекриття, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

О 16:20 рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський, працівники місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша та Черче ліквідовали пожежу господарської будівлі в с. Щитинь Камінь-Каширського району. Ймовірна причина – дитячі пустощі з вогнем.
На Волині в пожежі згоріли дві автівки

О 21:40 в рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловому будинку в с. Залізниця Камінь-Каширського району. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежі, ДСНС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин незаконно викопав ставок і тепер його судитимуть
Сьогодні, 13:25
«Нам потрібна підтримка надлюдини»: Волина звернувся до Ілона Маска щодо ексфільтрації з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:00
На Волині в пожежі згоріли дві автівки
Сьогодні, 12:50
Обрали нового голову Ківерцівського районного суду
Сьогодні, 12:37
У місті на Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: постраждав 17-річний водій Honda
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі Волиняни продовжують палити листя: рятувальники гасили 4 пожежі
13 квітень, 11:05
За добу на Волині сталося 7 пожеж За добу на Волині сталося 7 пожеж
11 квітень, 13:49
Волинянка спричинила пожежу у Воротневі Волинянка спричинила пожежу у Воротневі
22 березень, 09:37
Волинян попереджають про пожежну небезпеку Волинян попереджають про пожежну небезпеку
15 квітень, 2018, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин незаконно викопав ставок і тепер його судитимуть
Сьогодні, 13:25
 0
«Нам потрібна підтримка надлюдини»: Волина звернувся до Ілона Маска щодо ексфільтрації з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині в пожежі згоріли дві автівки
Сьогодні, 12:50
 0
Обрали нового голову Ківерцівського районного суду
Сьогодні, 12:37
 0
У місті на Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: постраждав 17-річний водій Honda
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8