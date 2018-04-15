На Волині в пожежі згоріли дві автівки

Рятувальники Волині за минулу добу ліквідували 6 пожеж, які виникли в житловому секторі, згоріло дві автівки.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.11 травня о 21:58 рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, команди відомчої пожежної охорони с.Сойне та Городоцького лісництва ліквідували пожежу цегляної літньої кухні з гаражем у с. Прилісне Камінь-Каширського району.Вогонь знищив два автомобілі, пошкодив будівлі. Ймовірна причина пожежі - несправність паливної системи автомобіля.У той же день рятувальники 2-ї ДПРЧ м. Луцька ліквідували пожежу в цегляному гаражі на вулиці Полонківській. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 13:00 рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ разом з працівниками місцевих пожежних команд сіл Радовичі та Чорніїв ліквідували пожежу в житловому будинку. Вогонь знищив стіни, перекриття, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.О 16:20 рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський, працівники місцевих пожежних команд сіл Велика Глуша та Черче ліквідовали пожежу господарської будівлі в с. Щитинь Камінь-Каширського району. Ймовірна причина – дитячі пустощі з вогнем.О 21:40 в рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловому будинку в с. Залізниця Камінь-Каширського району. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.