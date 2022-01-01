Обрали нового голову Ківерцівського районного суду

Обрали нового голову Ківерцівського районного суду
11 травня відбулися збори суддів Ківерцівського районного суду Волинської області, у зв’язку із обранням голови суду. Ним став Олександр Костюкевич.

Про це інформують на сторінці Ківерцівського районного суду Волинської області.

За результатами таємного голосування головою Ківерцівського районного суду Волинської області обрали суддю Костюкевича Олександра Костянтиновича строком на 3 роки, з 12 травня 2022 року до 11 травня 2025 року включно.

Відповідно до статі 20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.


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Теги: Ківерці, районний суд, голова суду, Олександр Костюкевич
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