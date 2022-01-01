У місті на Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: постраждав 17-річний водій Honda
Сьогодні, 12:35
У Ковелі в автопригоді постраждав мотоцикліст.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Вчора вранці, 11 травня, 25-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Oрel Vectra, не надав переваги в русі та зіткнувся із мотоциклом Honda. Внаслідок ДТП 17-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в лікарню. Мотоцикл був незареєстрований у встановленому законом порядку.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини автопригод.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Вчора вранці, 11 травня, 25-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Oрel Vectra, не надав переваги в русі та зіткнувся із мотоциклом Honda. Внаслідок ДТП 17-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в лікарню. Мотоцикл був незареєстрований у встановленому законом порядку.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини автопригод.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині в пожежі згоріли дві автівки
Сьогодні, 12:50
Обрали нового голову Ківерцівського районного суду
Сьогодні, 12:37
У місті на Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: постраждав 17-річний водій Honda
Сьогодні, 12:35
Волинянина судитимуть за незаконне зберігання бурштину
Сьогодні, 12:32
На Волині зникла 18-річна дівчина
Сьогодні, 12:20
Медіа