У місті на Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: постраждав 17-річний водій Honda

У місті на Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: постраждав 17-річний водій Honda
У Ковелі в автопригоді постраждав мотоцикліст.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Вчора вранці, 11 травня, 25-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Oрel Vectra, не надав переваги в русі та зіткнувся із мотоциклом Honda. Внаслідок ДТП 17-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в лікарню. Мотоцикл був незареєстрований у встановленому законом порядку.

Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини автопригод.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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