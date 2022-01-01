На Волині зникла 18-річна дівчина
Сьогодні, 12:20
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 18-річної Мажули Юлії Трофимівни, жительки с. Датинь, Ковельського району.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Дівчина 8 травня ввечері вийшла з помешкання сестри та не повернулася.
Прикмети: зріст - 173, волосся світло-русе, носить окуляри.
Була одягнута в куртку бежевого кольору, чорні лосини, білі кросівки.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана зараз, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Дівчина 8 травня ввечері вийшла з помешкання сестри та не повернулася.
Прикмети: зріст - 173, волосся світло-русе, носить окуляри.
Була одягнута в куртку бежевого кольору, чорні лосини, білі кросівки.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана зараз, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102.
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