На Волині зникла 18-річна дівчина

На Волині зникла 18-річна дівчина
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 18-річної Мажули Юлії Трофимівни, жительки с. Датинь, Ковельського району.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Дівчина 8 травня ввечері вийшла з помешкання сестри та не повернулася.

Прикмети: зріст - 173, волосся світло-русе, носить окуляри.

Була одягнута в куртку бежевого кольору, чорні лосини, білі кросівки.

Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана зараз, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102.

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Теги: розшук, поліція, Волинь
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