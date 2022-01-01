Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, – розвідка Британії
Сьогодні, 12:19
Росія виводить військові підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
"Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.
За даними британських спецслужб, виведені з Харківської області сили після посилення, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюма.
"Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення", - наголошується в повідомленні.
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Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
"Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.
За даними британських спецслужб, виведені з Харківської області сили після посилення, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюма.
"Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення", - наголошується в повідомленні.
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