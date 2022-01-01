 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка

Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва.

Проте, така ситуація не бентежить керівництво Кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти “гарматне м’ясо” у бій за майбутнє “руського мира”. Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу.

Зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових заставляють її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня з баз зберігання рф знято:

18 САУ “Мста-С” з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ “Акація” з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація” та 20 САУ “Гвоздика” з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);
15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У” зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського “великого прошлого” стає основою російського “настоящего”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
На Луганщині немає води та світла
Сьогодні, 10:58
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений
Сьогодні, 10:28
Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну
Сьогодні, 10:20
У Росії – вибух у військовій частині: є загиблий У Росії – вибух у військовій частині: є загиблий
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
 0
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
 0
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 11:19
 0
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8