На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
Поліція з’ясовує обставини автопригоди за участі двох автобусів. Аварія трапилася сьогодні, близько 10:20, поблизу села Троянівка Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Водій рейсового автобуса, що здійснював міжнародні перевезення, допустив зіткнення із транспортним засобом ПАЗ, який рухався попереду. В рейсовому маршрутному таксі перебувала 51 особа, ніхто з них не постраждав. Наразі за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів автобуса ПАЗ.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції (смт Маневичі). Правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, відомо про шестеро осіб, які отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні для обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Водій рейсового автобуса, що здійснював міжнародні перевезення, допустив зіткнення із транспортним засобом ПАЗ, який рухався попереду. В рейсовому маршрутному таксі перебувала 51 особа, ніхто з них не постраждав. Наразі за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів автобуса ПАЗ.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції (смт Маневичі). Правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, відомо про шестеро осіб, які отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні для обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
Медіа