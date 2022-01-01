На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей

Поліція з’ясовує обставини автопригоди за участі двох автобусів. Аварія трапилася сьогодні, близько 10:20, поблизу села Троянівка Камінь-Каширського району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Водій рейсового автобуса, що здійснював міжнародні перевезення, допустив зіткнення із транспортним засобом ПАЗ, який рухався попереду. В рейсовому маршрутному таксі перебувала 51 особа, ніхто з них не постраждав. Наразі за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів автобуса ПАЗ.Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції (смт Маневичі). Правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події.На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, відомо про шестеро осіб, які отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні для обстеження.