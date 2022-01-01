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Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем

Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Від початку повномасштабної агресії проти України Росія вже втратила 26650 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 26650 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1195 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
артилерійських систем – 534 (+6) од,
РСЗВ - 191 (+6) од,
засоби ППО - 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 161 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
крилаті ракети - 94 (+0),
кораблі /катери - 13 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Курахівському напрямку.

Дані постійно уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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