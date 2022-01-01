На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений
Сьогодні, 10:28
В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав тяжке поранення.
Про це повідомляє Нацполіція.
Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.
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Про це повідомляє Нацполіція.
Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.
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