На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений





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Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю.



На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав тяжке поранення.Про це повідомляє Нацполіція.Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю.На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.

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