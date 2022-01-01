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На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений

На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений
В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав тяжке поранення.

Про це повідомляє Нацполіція.

Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.
На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений
На Харківщині окупанти з літака обстріляли трактор, який працював у полі: водій тяжко поранений

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Теги: Росія, Україна, війна
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