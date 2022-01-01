Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну
Сьогодні, 10:20
Волинь має має ще дві втрати на війні із Росією. У бою з окупантами загинули Ліщук Юрій Анатолійович із села Старі Кошари та Лютинський Олег Миколайович із Серехович Ковельського району.
Про це повідомили голови Люблинецької та Сереховицької громад Наталія Сіховська і Ростислав Шиманський.
Юрій Ліщук – 1983 року народження, батько трьох дітей, житель села Старі Кошари.
"Приносимо щирі співчуття дружині, дітям, матері та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!", - йдеться в повідомленні.
На жаль, підтвердили інформацію і про загибель Лютинського Олега Миколайовича, 1991 року народження.
"Пекучий біль на серці у кожного з нас, а як рідним, як вам зарадити, віддячити за те що виростили таких синів??? Важко знайти слова, які б розрадили родину загиблого. Приносимо щирі співчуття батькам, сестричкам та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - написав Ростислав Шиманський.
Зазначається, що час, коли привезуть тіло Олега Лютинського, повідомлять додатково.
"Плануємо зустріти його від початку села Сереховичі по вулиці Центральна, до центру, по вулиці Олександрівська і на Вишневу до його рідного дому. У зв'язку з загибеллю нашого захисника, Лютинського Олега Миколайовича, на всій території Сереховичівської ТГ оголошується триденна жалоба з 12 по 14 травня", - додав голова громади.
У Люблинецькій громаді також оголосили триденну жалобу.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!
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Про це повідомили голови Люблинецької та Сереховицької громад Наталія Сіховська і Ростислав Шиманський.
Юрій Ліщук – 1983 року народження, батько трьох дітей, житель села Старі Кошари.
"Приносимо щирі співчуття дружині, дітям, матері та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!", - йдеться в повідомленні.
На жаль, підтвердили інформацію і про загибель Лютинського Олега Миколайовича, 1991 року народження.
"Пекучий біль на серці у кожного з нас, а як рідним, як вам зарадити, віддячити за те що виростили таких синів??? Важко знайти слова, які б розрадили родину загиблого. Приносимо щирі співчуття батькам, сестричкам та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - написав Ростислав Шиманський.
Зазначається, що час, коли привезуть тіло Олега Лютинського, повідомлять додатково.
"Плануємо зустріти його від початку села Сереховичі по вулиці Центральна, до центру, по вулиці Олександрівська і на Вишневу до його рідного дому. У зв'язку з загибеллю нашого захисника, Лютинського Олега Миколайовича, на всій території Сереховичівської ТГ оголошується триденна жалоба з 12 по 14 травня", - додав голова громади.
У Люблинецькій громаді також оголосили триденну жалобу.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!
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