Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну

Ліщук Юрій Анатолійович із села Старі Кошари та Лютинський Олег Миколайович із Серехович Ковельського району.



Про це Наталія Сіховська і Ростислав Шиманський.



Юрій Ліщук – 1983 року народження, батько трьох дітей, житель села Старі Кошари.



"Приносимо щирі співчуття дружині, дітям, матері та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!", - йдеться в повідомленні.



На жаль, підтвердили інформацію і про загибель Лютинського Олега Миколайовича, 1991 року народження.



"Пекучий біль на серці у кожного з нас, а як рідним, як вам зарадити, віддячити за те що виростили таких синів??? Важко знайти слова, які б розрадили родину загиблого. Приносимо щирі співчуття батькам, сестричкам та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - написав Ростислав Шиманський.



Зазначається, що час, коли привезуть тіло Олега Лютинського, повідомлять додатково.



"Плануємо зустріти його від початку села Сереховичі по вулиці Центральна, до центру, по вулиці Олександрівська і на Вишневу до його рідного дому. У зв'язку з загибеллю нашого захисника, Лютинського Олега Миколайовича, на всій території Сереховичівської ТГ оголошується триденна жалоба з 12 по 14 травня", - додав голова громади.



У Люблинецькій громаді також оголосили триденну жалобу.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь має має ще дві втрати на війні із Росією. У бою з окупантами загинулиіз села Старі Кошари таіз Серехович Ковельського району.Про це повідомили голови Люблинецької та Сереховицької громадЮрій Ліщук – 1983 року народження, батько трьох дітей, житель села Старі Кошари."Приносимо щирі співчуття дружині, дітям, матері та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!", - йдеться в повідомленні.На жаль, підтвердили інформацію і про загибель Лютинського Олега Миколайовича, 1991 року народження."Пекучий біль на серці у кожного з нас, а як рідним, як вам зарадити, віддячити за те що виростили таких синів??? Важко знайти слова, які б розрадили родину загиблого. Приносимо щирі співчуття батькам, сестричкам та усім рідним, плачемо і сумуємо разом з вами. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - написав Ростислав Шиманський.Зазначається, що час, коли привезуть тіло Олега Лютинського, повідомлять додатково."Плануємо зустріти його від початку села Сереховичі по вулиці Центральна, до центру, по вулиці Олександрівська і на Вишневу до його рідного дому. У зв'язку з загибеллю нашого захисника, Лютинського Олега Миколайовича, на всій території Сереховичівської ТГ оголошується триденна жалоба з 12 по 14 травня", - додав голова громади.У Люблинецькій громаді також оголосили триденну жалобу.

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