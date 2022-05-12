Ніч в регіонах: на Харківщині окупанти здійснили авіаналіт на село, обстріли на Миколаївщині

на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Київщині.



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На Чернігівщині вночі російська армія з літака двічі ракетами обстріляла місто Новгород-Сіверський. Поцілили у місцеву школу-інтернат, приватні будинки. На місці працюють рятувальники. Попередньо є загиблі та поранені.



Полтавщина: ввечері внаслідок ракетного удару з ворожого літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. Постраждалих немає, обійшлося без пожежі.



На Дніпропетровщині ніч була з тривогою. На ранок ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Влучив у два населені пункти. Одна людина загинула, одна поранена.



Харків: за ніч обстрілів по місту не зафіксували. По області окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району. Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку безуспішні.



В Луганській області по всій території були артилерійські обстріли. Загалом – 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль м.Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти Сєвєродонецьк – 9 обстрілів за добу. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджені 24 житлових будинки.



На Донеччині – активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Спроби прориву в районі Торецької ТГ – відбито. Вчора – обстріли касетними снарядами фенольного заводу у Нью-Йорку (Торецька громада), дві людини поранені. Зранку обстріл Світлодарська, влучання в багатоповерховий будинок, зараз інформації про постраждалих немає. Вночі і зранку – артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. В результаті – пошкодження і пожежі в приватних будинках.



На Херсонщині були вибухи. Зокрема, обстріляні з "градів" села Калинівської, Великоолександрівської ТГ, пошкоджені будинки. Внаслідок обстрілів та вибухів в області тривають загоряння лісів. За попередньою інформацією, площа пожеж становить близько 8 сотень гектарів.



Миколаївщина: обстріл с. Нововасилівка Шевченківської ТГ, внаслідок чого було загоряння житлового будинку. В Березнегуватській громаді ввечері були обстріли. Частково пошкоджені житлові будинки. Поранена одна жінка. В Широківській громаді були обстріли після обіду та о четвертій ранку. Пошкоджень та потерпілих немає.



У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Також, вранці приблизно надійшло повідомлення про обстріл в Корабельному районі міста, без жертв, пошкоджено побутовий газопровід.

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