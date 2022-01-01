На Чернігівщині росіяни обстріляли школи, – голова ОВА





Про це В'ячеслав Чаус.



"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки.

Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдарили з авіації по школах в Новгород-Сіверському на Чернігівщині.Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки.Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.

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