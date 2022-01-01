На Чернігівщині росіяни обстріляли школи, – голова ОВА
Сьогодні, 09:01
Росіяни вдарили з авіації по школах в Новгород-Сіверському на Чернігівщині.
Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки.
Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки.
Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.
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