Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку





Про це Олег Янюк.



З його слів, позапланові перевірки роздрібного ринку пального на території Волинської області спеціалісти Держпродспоживслужби розпочали відповідно до доручення прем'єр-міністра України.



Які саме АЗС перевіряють в Держпродспоживслужбі поки не розголошують. "Робимо перевірки вибірково у Волинській області. Всі підприємства будуть обревізовані. Сьогодні другий день перевірки на двох суб'єктах господарювання, тому поки рано щось говорити", – додав посадовець.



Олег Янюк наголосив, що позапланова перевірка на кожному з об'єктів буде тривати впродовж 10 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 10 травня стартували позапланові перевірки на двох автозаправних станціях щодо можливого завищення цін на пальне.Про це Суспільному розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби ВолиніЗ його слів, позапланові перевірки роздрібного ринку пального на території Волинської області спеціалісти Держпродспоживслужби розпочали відповідно до доручення прем'єр-міністра України.Які саме АЗС перевіряють в Держпродспоживслужбі поки не розголошують. "Робимо перевірки вибірково у Волинській області. Всі підприємства будуть обревізовані. Сьогодні другий день перевірки на двох суб'єктах господарювання, тому поки рано щось говорити", – додав посадовець.Олег Янюк наголосив, що позапланова перевірка на кожному з об'єктів буде тривати впродовж 10 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію