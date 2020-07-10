Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку

Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку
У Луцьку 10 травня стартували позапланові перевірки на двох автозаправних станціях щодо можливого завищення цін на пальне.

Про це Суспільному розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Волині Олег Янюк.

З його слів, позапланові перевірки роздрібного ринку пального на території Волинської області спеціалісти Держпродспоживслужби розпочали відповідно до доручення прем'єр-міністра України.

Які саме АЗС перевіряють в Держпродспоживслужбі поки не розголошують. "Робимо перевірки вибірково у Волинській області. Всі підприємства будуть обревізовані. Сьогодні другий день перевірки на двох суб'єктах господарювання, тому поки рано щось говорити", – додав посадовець.

Олег Янюк наголосив, що позапланова перевірка на кожному з об'єктів буде тривати впродовж 10 днів.

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Теги: Волинь, АЗС
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