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Змінила гвинтівку для біатлону на автомат: спортсменка захищає Україну від окупантів

Змінила гвинтівку для біатлону на автомат: спортсменка захищає Україну від окупантів
Українська біатлоністка Христина Дмитренко змінила свою діяльність під час війни, взявши до рук зброю, аби захищати Україну.

Про це пише ТСН.

У лютому біатлоністка планувала взяти участь у змаганнях в Італії, але її плани зруйнувала війна.

"14-го лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го повинні були їхати на відбіркові етапи у Швейцарію, а згодом на змагання в Італію. Але 24-го лютого я прокинулась від сповіщення подруги про початок війни.

Друзі з Чернігова і Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми усі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас прикомандирували за місцем перебування.

Я ніколи в житті не могла подумати, що все так буде. Ніхто не міг подумати. Але в мене немає страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів.

Нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яка б зброя не була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях чи у війську – я стоятиму до кінця. Перемога обов’язково буде за нами", – цитує Дмитренко пресслужба МВС.


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Теги: Росія, Україна, війна
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