У Рівненській лікарні облаштовують бомбосховище з операційною





Про це пише



Наразі в лікарні облаштовують приміщення, де зможуть тимчасово перебувати люди. Зокрема, повної заміни потребує вентиляційна система через зношеність труб, не працюють і двигуни.



Це бомбосховище побудоване у 1986 році, за призначенням його не використовували. Як розповів директор обласної лікарні Віктор Ткач, через порушення будівельних норм його не змогли здати в експлуатацію.



"Що було раніше, то таке саме було і тут. Так, як ситуація така склалася в державі, треба відновлювати бомбосховище однозначно. Теперішня ситуація показала, що це все, що пішло в упадок, треба доводити до хорошого стану" — сказав електрик Леонід Костюшок.



У одному з приміщень раніше була соляна кімната, тепер тут планують зробити операційну.



"Це приміщення, яке знаходиться у більш-менш кращому стані, найбільш сухе. Тут є можливості проведення, відновлення вентиляції, що збереглися всі вентиляційні отвори. Є інфраструктура: операційний зал, передопераційний і стерилізаційна", — зазначив Віктор Ткач.



У приміщенні вже замінили електропроводку, відновили протипожежну систему, наповнили резервуари водою та почали робити підлогу. Також тут планують облаштувати душову кімнату та санвузли, а в сусідній кімнаті — систему відкачування нечистот. Приміщення розраховане на 400 людей, за потреби тут зможуть розмістити понад тисячу осіб.



"На сьогодні необхідно провести заміну дизельного генератора — це те, що 100% повинно бути автономним. Буде наближатися опалювальний сезон, ми переведемо дане бомбосховище повністю на електроживлення", — розповів головний лікар.



За його словами, ще потрібна сантехніка, матеріали для упорядкування операційної. В тому числі — плитку та шпаклівку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській обласній клінічній лікарні облаштовують додаткове бомбосховище. Його планують використовувати для проведення операцій та перебування пацієнтів у разі повітряних тривог. У приміщенні зможуть одночасно знаходитися орієнтовно тисяча людей, каже керівництво закладу.Про це пише Суспільне Наразі в лікарні облаштовують приміщення, де зможуть тимчасово перебувати люди. Зокрема, повної заміни потребує вентиляційна система через зношеність труб, не працюють і двигуни.Це бомбосховище побудоване у 1986 році, за призначенням його не використовували. Як розповів директор обласної лікарні, через порушення будівельних норм його не змогли здати в експлуатацію."Що було раніше, то таке саме було і тут. Так, як ситуація така склалася в державі, треба відновлювати бомбосховище однозначно. Теперішня ситуація показала, що це все, що пішло в упадок, треба доводити до хорошого стану" — сказав електрикУ одному з приміщень раніше була соляна кімната, тепер тут планують зробити операційну."Це приміщення, яке знаходиться у більш-менш кращому стані, найбільш сухе. Тут є можливості проведення, відновлення вентиляції, що збереглися всі вентиляційні отвори. Є інфраструктура: операційний зал, передопераційний і стерилізаційна", — зазначив Віктор Ткач.У приміщенні вже замінили електропроводку, відновили протипожежну систему, наповнили резервуари водою та почали робити підлогу. Також тут планують облаштувати душову кімнату та санвузли, а в сусідній кімнаті — систему відкачування нечистот. Приміщення розраховане на 400 людей, за потреби тут зможуть розмістити понад тисячу осіб."На сьогодні необхідно провести заміну дизельного генератора — це те, що 100% повинно бути автономним. Буде наближатися опалювальний сезон, ми переведемо дане бомбосховище повністю на електроживлення", — розповів головний лікар.За його словами, ще потрібна сантехніка, матеріали для упорядкування операційної. В тому числі — плитку та шпаклівку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію