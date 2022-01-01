У Рівненській лікарні облаштовують бомбосховище з операційною
Сьогодні, 04:36
У Рівненській обласній клінічній лікарні облаштовують додаткове бомбосховище. Його планують використовувати для проведення операцій та перебування пацієнтів у разі повітряних тривог. У приміщенні зможуть одночасно знаходитися орієнтовно тисяча людей, каже керівництво закладу.
Про це пише Суспільне.
Наразі в лікарні облаштовують приміщення, де зможуть тимчасово перебувати люди. Зокрема, повної заміни потребує вентиляційна система через зношеність труб, не працюють і двигуни.
Це бомбосховище побудоване у 1986 році, за призначенням його не використовували. Як розповів директор обласної лікарні Віктор Ткач, через порушення будівельних норм його не змогли здати в експлуатацію.
"Що було раніше, то таке саме було і тут. Так, як ситуація така склалася в державі, треба відновлювати бомбосховище однозначно. Теперішня ситуація показала, що це все, що пішло в упадок, треба доводити до хорошого стану" — сказав електрик Леонід Костюшок.
У одному з приміщень раніше була соляна кімната, тепер тут планують зробити операційну.
"Це приміщення, яке знаходиться у більш-менш кращому стані, найбільш сухе. Тут є можливості проведення, відновлення вентиляції, що збереглися всі вентиляційні отвори. Є інфраструктура: операційний зал, передопераційний і стерилізаційна", — зазначив Віктор Ткач.
У приміщенні вже замінили електропроводку, відновили протипожежну систему, наповнили резервуари водою та почали робити підлогу. Також тут планують облаштувати душову кімнату та санвузли, а в сусідній кімнаті — систему відкачування нечистот. Приміщення розраховане на 400 людей, за потреби тут зможуть розмістити понад тисячу осіб.
"На сьогодні необхідно провести заміну дизельного генератора — це те, що 100% повинно бути автономним. Буде наближатися опалювальний сезон, ми переведемо дане бомбосховище повністю на електроживлення", — розповів головний лікар.
За його словами, ще потрібна сантехніка, матеріали для упорядкування операційної. В тому числі — плитку та шпаклівку.
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Про це пише Суспільне.
Наразі в лікарні облаштовують приміщення, де зможуть тимчасово перебувати люди. Зокрема, повної заміни потребує вентиляційна система через зношеність труб, не працюють і двигуни.
Це бомбосховище побудоване у 1986 році, за призначенням його не використовували. Як розповів директор обласної лікарні Віктор Ткач, через порушення будівельних норм його не змогли здати в експлуатацію.
"Що було раніше, то таке саме було і тут. Так, як ситуація така склалася в державі, треба відновлювати бомбосховище однозначно. Теперішня ситуація показала, що це все, що пішло в упадок, треба доводити до хорошого стану" — сказав електрик Леонід Костюшок.
У одному з приміщень раніше була соляна кімната, тепер тут планують зробити операційну.
"Це приміщення, яке знаходиться у більш-менш кращому стані, найбільш сухе. Тут є можливості проведення, відновлення вентиляції, що збереглися всі вентиляційні отвори. Є інфраструктура: операційний зал, передопераційний і стерилізаційна", — зазначив Віктор Ткач.
У приміщенні вже замінили електропроводку, відновили протипожежну систему, наповнили резервуари водою та почали робити підлогу. Також тут планують облаштувати душову кімнату та санвузли, а в сусідній кімнаті — систему відкачування нечистот. Приміщення розраховане на 400 людей, за потреби тут зможуть розмістити понад тисячу осіб.
"На сьогодні необхідно провести заміну дизельного генератора — це те, що 100% повинно бути автономним. Буде наближатися опалювальний сезон, ми переведемо дане бомбосховище повністю на електроживлення", — розповів головний лікар.
За його словами, ще потрібна сантехніка, матеріали для упорядкування операційної. В тому числі — плитку та шпаклівку.
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Сьогодні, 04:36
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