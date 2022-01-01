У Росії – вибух у військовій частині: є загиблий
Сьогодні, 10:05
Вранці 12 травня у військовій частині, розташованій в селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю РФ, стався потужний вибух.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на ТАСС та РИА "Новости".
В екстрених службах повідомляють, що вибух стався на пороховому складі однієї з військових частин РФ.
Загинула одна людина. Постраждали 7 осіб.
За даними росЗМІ, вибух стався при розвантаженні боєприпасів у Хабаровському краї. Його причиною могло стати необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.
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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на ТАСС та РИА "Новости".
В екстрених службах повідомляють, що вибух стався на пороховому складі однієї з військових частин РФ.
Загинула одна людина. Постраждали 7 осіб.
За даними росЗМІ, вибух стався при розвантаженні боєприпасів у Хабаровському краї. Його причиною могло стати необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.
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