На Луганщині немає води та світла
Сьогодні, 10:58
Військово-цивільна адміністрація Луганщини повідомляє, що уся область зараз без води та електрики.
Про це повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Гайдай наголосив, що вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.
Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.
Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.
Також за його словами лише понад 21 тисяча абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.
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Про це повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Гайдай наголосив, що вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.
Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.
Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.
Також за його словами лише понад 21 тисяча абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.
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