На Луганщині немає води та світла

Військово-цивільна адміністрація Луганщини повідомляє, що уся область зараз без води та електрики.Про це повідомляє глава ОВАГайдай наголосив, що вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.Також за його словами лише понад 21 тисяча абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.