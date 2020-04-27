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На Луганщині немає води та світла

На Луганщині немає води та світла
Військово-цивільна адміністрація Луганщини повідомляє, що уся область зараз без води та електрики.

Про це повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Гайдай наголосив, що вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.

Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.

Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.

Також за його словами лише понад 21 тисяча абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.

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Теги: Луганщина, світло, вода
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