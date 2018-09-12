Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО





Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.



"Це уже не перша партія такого вантажу, яку ми спрямовуємо на потреби українських бійців", - написав він.



Таким чином речі з російських фур, що були націоналізовані стають в нагоді нашим захисникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 травня, з Волині спрямували шини та автомобільні акумулятори на Київщину, а звідти їх передадуть військовим на передову.Про це повідомляє голова ОВА"Це уже не перша партія такого вантажу, яку ми спрямовуємо на потреби українських бійців", - написав він.Таким чином речі з російських фур, що були націоналізовані стають в нагоді нашим захисникам.

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