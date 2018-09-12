 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО

Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 12 травня, з Волині спрямували шини та автомобільні акумулятори на Київщину, а звідти їх передадуть військовим на передову.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.

"Це уже не перша партія такого вантажу, яку ми спрямовуємо на потреби українських бійців", - написав він.

Таким чином речі з російських фур, що були націоналізовані стають в нагоді нашим захисникам.
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шини, акумулятори, Волинь, потреби військових
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
На Луганщині немає води та світла
Сьогодні, 10:58
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не густо, було 2 тіра, а це зосталося
Відповісти
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
На Луганщині немає води та світла
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
12 вересень, 2018, 10:49
На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну
Сьогодні, 10:20
Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку
Сьогодні, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів, – розвідка
Сьогодні, 11:54
 0
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині зіштовхнулися два автобуси: травмувалися шестеро людей
Сьогодні, 11:30
 0
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 11:19
 0
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8