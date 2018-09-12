Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Сьогодні, 12 травня, з Волині спрямували шини та автомобільні акумулятори на Київщину, а звідти їх передадуть військовим на передову.
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
"Це уже не перша партія такого вантажу, яку ми спрямовуємо на потреби українських бійців", - написав він.
Таким чином речі з російських фур, що були націоналізовані стають в нагоді нашим захисникам.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
"Це уже не перша партія такого вантажу, яку ми спрямовуємо на потреби українських бійців", - написав він.
Таким чином речі з російських фур, що були націоналізовані стають в нагоді нашим захисникам.
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Коментарі 1
Не густо, було 2 тіра, а це зосталося
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