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У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК

У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
У Ковелі топонімічна комісія розпочала роботу з перейменування вулиць.

Про це повідомляють у міськраді.

У Ковелі вирішили провести процес дерусифікації та прибрати імперські маркери з публічного простору. Найближчим часом у громаді планують змінити назви кількох десятків вулиць.

До складу топонімічної комісії увійшли місцеві депутати, працівники виконавчого комітету, історики, краєзнавці, журналісти, громадські активісти.

У ході роботи учасники зустрічі визначили перелік вулиць у місті та селах громади, які будуть запропоновані до перейменування.
Деякі з них викликали дискусії через різні спірні моменти, тож вирішили, що варто додатково вивчити питання та проконсультуватись з фахівцями.

На наступному засіданні, що відбудеться через тиждень, члени комісії мають запропонувати і обговорити нові назви вулиць.

Попередній перелік вулиць, які планують перейменувати:

- Ашшхабадська
- Воїнів-інтернаціоналістів
- Вавілова
- Гагаріна
- Герцена
- Грибоєдова
- Достоєвського
- Комарова
- Коккінакі
- Крилова
- Купріна
- Лаховського
- Лермонтова
- Ломоносова
- Мічуріна
- Павлова
- 40 років Перемоги
- Пінська
- Пушкіна
- Рилєєва
- Сеченова
- Степана Разіна
- Сурікова
- Тимірязєва
- Толстого
- Ціолковського
- Чехова
- Шишкіна
- Шолохова
- Шостаковича
- Шукшина
- Провулок Грибоєдова
- Провулок Достоєвського
- Провулок Лєрмонтова
- Провулок Гагаріна
- провулок 40 років Перемоги
- 40 років Перемоги (село Білин)
- Некрасова (село Білин)
- 50 років Перемоги (село Зелена)
- Гагаріна (село Доротище)
- Коновалова (село Заріччя).

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Теги: вулиця, перейменування, Ковель
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