У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК





Про це



У Ковелі вирішили провести процес дерусифікації та прибрати імперські маркери з публічного простору. Найближчим часом у громаді планують змінити назви кількох десятків вулиць.



До складу топонімічної комісії увійшли місцеві депутати, працівники виконавчого комітету, історики, краєзнавці, журналісти, громадські активісти.



У ході роботи учасники зустрічі визначили перелік вулиць у місті та селах громади, які будуть запропоновані до перейменування.

Деякі з них викликали дискусії через різні спірні моменти, тож вирішили, що варто додатково вивчити питання та проконсультуватись з фахівцями.



На наступному засіданні, що відбудеться через тиждень, члени комісії мають запропонувати і обговорити нові назви вулиць.



Попередній перелік вулиць, які планують перейменувати:



- Ашшхабадська

- Воїнів-інтернаціоналістів

- Вавілова

- Гагаріна

- Герцена

- Грибоєдова

- Достоєвського

- Комарова

- Коккінакі

- Крилова

- Купріна

- Лаховського

- Лермонтова

- Ломоносова

- Мічуріна

- Павлова

- 40 років Перемоги

- Пінська

- Пушкіна

- Рилєєва

- Сеченова

- Степана Разіна

- Сурікова

- Тимірязєва

- Толстого

- Ціолковського

- Чехова

- Шишкіна

- Шолохова

- Шостаковича

- Шукшина

- Провулок Грибоєдова

- Провулок Достоєвського

- Провулок Лєрмонтова

- Провулок Гагаріна

- провулок 40 років Перемоги

- 40 років Перемоги (село Білин)

- Некрасова (село Білин)

- 50 років Перемоги (село Зелена)

- Гагаріна (село Доротище)

- Коновалова (село Заріччя).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі топонімічна комісія розпочала роботу з перейменування вулиць.Про це повідомляють у міськраді.У Ковелі вирішили провести процес дерусифікації та прибрати імперські маркери з публічного простору. Найближчим часом у громаді планують змінити назви кількох десятків вулиць.До складу топонімічної комісії увійшли місцеві депутати, працівники виконавчого комітету, історики, краєзнавці, журналісти, громадські активісти.У ході роботи учасники зустрічі визначили перелік вулиць у місті та селах громади, які будуть запропоновані до перейменування.Деякі з них викликали дискусії через різні спірні моменти, тож вирішили, що варто додатково вивчити питання та проконсультуватись з фахівцями.На наступному засіданні, що відбудеться через тиждень, члени комісії мають запропонувати і обговорити нові назви вулиць.Попередній перелік вулиць, які планують перейменувати:- Ашшхабадська- Воїнів-інтернаціоналістів- Вавілова- Гагаріна- Герцена- Грибоєдова- Достоєвського- Комарова- Коккінакі- Крилова- Купріна- Лаховського- Лермонтова- Ломоносова- Мічуріна- Павлова- 40 років Перемоги- Пінська- Пушкіна- Рилєєва- Сеченова- Степана Разіна- Сурікова- Тимірязєва- Толстого- Ціолковського- Чехова- Шишкіна- Шолохова- Шостаковича- Шукшина- Провулок Грибоєдова- Провулок Достоєвського- Провулок Лєрмонтова- Провулок Гагаріна- провулок 40 років Перемоги- 40 років Перемоги (село Білин)- Некрасова (село Білин)- 50 років Перемоги (село Зелена)- Гагаріна (село Доротище)- Коновалова (село Заріччя).

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