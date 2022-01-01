Попри воєнний стан діти повинні пройти медогляд перед 1 класом: поради батькам луцьких школярів

Попри воєнний стан діти повинні пройти медогляд перед 1 класом: поради батькам луцьких школярів
Попри воєнний стан і відсутність очного навчання у школах, уже сьогодні потрібно думати про те, що 1 вересня діти підуть до школи, а отже, їм потрібно пройти профілактичний медичний огляд.

Про це у програмі «Актуально» розповіла директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.


«Наказ не змінився: перед 1 вересням першокласники мають звернутися до свого сімейного лікаря, щоб визначити план обстежень. Якщо дитина здорова, то потрібно пройти огляд у офтальмолога, ортопеда, хірурга, стоматолога, логопеда, психолога, а також зробити загальний аналіз крові. Якщо дитина має хронічну патологію – лікар, з яким укладена декларація вирішує щодо необхідності консультації в інших вузькопрофільних спеціалістів», – пояснила очільниця поліклініки.

Після того як дитина відвідає згаданих лікарів, знову слід звернутися до лікаря, з яким укладена декларація. Відповідно до підтверджених, знятих чи виявлених діагнозів, даних рекомендацій сімейний лікар визначить фізкультурну групу і всю інформацію внесе у довідку, яку потрібно занести до навчального закладу.

За словами Оксани Лєщинської, щоб уникнути навантаження на медиків, медогляд перед першим класом розпочали ще у жовтні 2021 року. За потреби його можуть продовжити на місяць.

«Що стосується дітей, які йдуть до 2-го класу і вище, то він дійсний рік. Якщо ви попередній медогляд зробили 20 листопада, то він дійсний до 20 листопада наступного року. Виняток – якщо дитина має якісь важкі захворювання, онкологію, інвалідність, травми. Тоді йде перегляд рухової активності, фізичного навантаження тощо», – зазначила лікарка.

Окремо вона зробила роз’яснення для батьків з дітьми, які прибули до Луцька з «гарячих» точок. Адже і ці діти планують йти до наших шкіл.

«Переукладати декларації з нашими лікарями не потрібно. Адже навіть ті лікарі, які залишилися на територіях з активними бойовими діями, виходять на зв’язок з пацієнтами, консультують їх телефоном. Якщо ми заберемо у них пацієнтів, вони лишаться без зарплати», – наголосила директорка поліклініки.

«Ми нікому не відмовляємо. Всі наші лікарі попереджені: при зверненні дитини, яка до нас приїхала, чи є медична документація, чи нема, приймає той лікар, який вільний. Ми маємо можливість перейти з однієї інформаційної системи в іншу, тобто будь-який лікар може інформацію про пацієнта залишити в комп’ютері», – запевнила вона.


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Теги: медогляд, Луцьк, школярі, 1 клас
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