Волинянина судитимуть за незаконне зберігання бурштину
Сьогодні, 12:32
28-річний житель села Сокіл Луцького району постане перед судом за незаконне придбання і зберігання бурштину.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 28-річним жителем села Сокіл Луцького району незаконне придбання та зберіганні бурштину (ч.1 ст. 240-1 КК України).
У ході санкціонованого судом обшуку 22 вересня 2021 року працівники Луцького управління поліції виявили й вилучили у його оселі 1,5 кг сонячного каміння, законність походження якого не підтверджена жодними документами – і за це волинянин тепер постане перед судом.
Згідно з санкцією ч.1 ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 28-річним жителем села Сокіл Луцького району незаконне придбання та зберіганні бурштину (ч.1 ст. 240-1 КК України).
У ході санкціонованого судом обшуку 22 вересня 2021 року працівники Луцького управління поліції виявили й вилучили у його оселі 1,5 кг сонячного каміння, законність походження якого не підтверджена жодними документами – і за це волинянин тепер постане перед судом.
Згідно з санкцією ч.1 ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
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