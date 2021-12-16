Волинянина судитимуть за незаконне зберігання бурштину





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 28-річним жителем села Сокіл Луцького району незаконне придбання та зберіганні бурштину (ч.1 ст. 240-1 КК України).



У ході санкціонованого судом обшуку



Згідно з санкцією ч.1 ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-річний житель села Сокіл Луцького району постане перед судом за незаконне придбання і зберігання бурштину.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 28-річним жителем села Сокіл Луцького району незаконне придбання та зберіганні бурштину (ч.1 ст. 240-1 КК України).У ході санкціонованого судом обшуку 22 вересня 2021 року працівники Луцького управління поліції виявили й вилучили у його оселі 1,5 кг сонячного каміння, законність походження якого не підтверджена жодними документами – і за це волинянин тепер постане перед судом.Згідно з санкцією ч.1 ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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