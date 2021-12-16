Волинянина судитимуть за незаконне зберігання бурштину

Волинянина судитимуть за незаконне зберігання бурштину
28-річний житель села Сокіл Луцького району постане перед судом за незаконне придбання і зберігання бурштину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 28-річним жителем села Сокіл Луцького району незаконне придбання та зберіганні бурштину (ч.1 ст. 240-1 КК України).

У ході санкціонованого судом обшуку 22 вересня 2021 року працівники Луцького управління поліції виявили й вилучили у його оселі 1,5 кг сонячного каміння, законність походження якого не підтверджена жодними документами – і за це волинянин тепер постане перед судом.

Згідно з санкцією ч.1 ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, бурштин
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